Die nächste und auch letzte Beta-Phase für Fallout 76 steht bevor. Im Vorfeld veröffentlichte der Entwickler Bethesda einen 30GB großen Patch, der die Versionsnummer auf 1.0.0.6 anhebt. Viele der Kritikpunkte der Community ignoriert das Update aber.

So gibt es nach wie vor keine geteilten Erfahrungspunkte, wenn ihr zusammen mit einer Gruppe spielt. Dafür sieht es so aus, als versucht sich der Entwickler um das »Speed Hacking«-Problem zu kümmern. Allen Anschein nach soll eine FPS-Begrenzung das Problem beheben: PC Gamer zufolge erreichte das Hauptmenü in älteren Versionen manchmal bis zu über 1.000 FPS, wenn man V-Sync deaktivierte. Seit dem Update kommt es nur noch auf 63. Ob und wie diese Änderung im eigentlichen Gameplay aussieht, kann man erst nach dem Start der nächsten Beta-Phase sehen.

Der Patch ändert zudem einige Werte der Gegner wie Lebenspunkte und Schaden, passt die Anzahl benötigter Crafting-Materialien an und behebt eine Reihe von Bugs, wie flickernde Grafiken, Artefakte, fehlende Sound-Effekte und einige Fehler mit den Quests. Außerdem verbessert er die Stabilität des Clients und die Performance des Spiels. Ihr solltet jetzt also ein flüssigeres Gameplay haben.

Die gesamten Patch-Notes findet ihr auf der nächsten Seite in Deutsch.

