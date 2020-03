Fallout 76 startete im November 2018 als großes Experiment: Bethesda wollte herausfinden, ob die Fallout-Marke auch als Multiplayer-MMO funktionieren würde. Trotz aller Prognosen wurden die Entwickler hier mehr als einmal überrascht, wie die Spieler sich im Live-Betrieb tatsächlich verhielten. Beispielsweise hatte Bethesda die Community wohl als deutlich kompetitiver eingeschätzt.

Die Spieler haben keine Lust auf PvP in Fallout 76

In einem Interview mit den Kollegen von USGamer kommentiert Bethesdas Pete Hines, Senior Vice President of PR & Marketing, die überraschend geringe Teilnahme am PvP in Fallout 76. Ursprünglich hatten die Entwickler mit viel mehr Spielern gerechnet, die aufeinander losballern wollen. Wörtlich heißt es:

"Am Ende des Tages war unser Ziel immer, Sachen ins Spiel zu packen und dann zu schauen, wie die Leute da draußen darauf reagieren - und im Anschluss entsprechende Änderungen vorzunehmen. Beispielsweise waren wir ein wenig überrascht, wie wenig die Leute am PvP teilnehmen wollten und wie viele Fans stattdessen lieber im PvE gemeinsam auf die Jagd gingen."

Später wurde ein dedizierter Survival-Modus ins Spiel gepatcht, der den PvP für Fans von kompetitiven Schießereien dynamischer gestalten sollte. Am 1. Oktober 2019 wurde der PvP-Multiplayer wieder abgeschaltet.

Gegenwärtig arbeitet Bethesda auf Hochtouren an dem großen, kostenlosen Wastelanders-DLC, der NPCs, Dialoge und viele andere Aspekte ins Spiel packen will, die Fans der älteren Fallouts in 76 bis dato vermissen. Falls ihr euch übrigens für solche unvorhersehbaren Dynamiken interessiert, die aus der Community heraus entstehen: Wir haben uns für einen Plus-Report unters Fallout-Volk gemischt.