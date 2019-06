Fallout 76: Chef-Entwickler bereut vor allem die Handhabung der Beta

Auf Bethesdas Pressekonferenz zur E3 2019 hat sich Chef-Entwickler Todd Howard bereits zu den Problemen von Fallout 76 geäußert. Er bezeichnete das kritische Feedback als berechtigt, kündigte gleichzeitig zahlreiche neue Inhalte an, die das Spiel auf den richtigen Kurs bringen sollen. Darunter auch ein Battle-Royale-Multiplayer. Im Interview mit GameSpot spricht Howard jedoch auch über die Fehler der Vergangenheit.

Die Handhabung der Beta sei das größte Versäumnis gewesen. Statt extrem kurzzeitige Beta-Zeitfenster (unmittelbar vor Release) anzusetzen, um die Auslastung der Server zu testen, hätte man vielmehr das Langzeitverhalten der Spieler und des Spiels untersuchen müssen. Todd Howard:

