Am Premium-Abo Fallout First haben die Käufer in Fallout 76 weniger Freude als erhofft. Nicht nur, dass die privaten Server nicht so privat sind wie erhofft und die neue Truhe Items verschwinden lässt - nun vermelden manche auf Reddit auch noch, dass sich selbst ihre Mitspieler gegen sie wenden.

»Ich wurde verprügelt, als ich das Mothman-Emote in Vault 51 ausführte«, schrieb ein Abonnent auf Reddit. »Mindestens fünf bis sieben Leute in Teddybären-Kostümen hörten nicht auf, mich zu schlagen.« Ein anderer meldete, dass ihm sogar per Voicechat entgegengeschleudert wurde, er sollte »zurück auf seinen privaten Server tanzen«.

Und auch auf Reddit selbst entlädt sich einiger Zorn gegen die Abonnenten. Einer der Top-Threads verkündet etwa:

"Niemand ist neidisch auf diejenigen mit Fallout 1st, das Abo ist billig wie Dreck. Nein, alle sind sauer und haben Angst, dass euer Kauf dieses Abo genug sein wird, es profitabel zu machen und weiter zu verschieben, was im Gaming akzeptabel ist. Hört auf, Videospiele umzubringen. "

Dieser Post erhielt 1.700 Upvotes und bekommt auch in den Kommentaren weitgehend Zustimmung. Aber ganz so erbittert wie er scheint, ist der Konflikt dann doch nicht. Ein inzwischen gelöschter Thread rief beispielsweise mit recht drastischen Worten dazu auf, dass sich die Abonnenten gegen »pissarme 76er« zusammenschließen sollen: »Diese Tiere werden uns zerfleischen und nie zufrieden sein!«

Bei näherer Betrachtung stellt sich das jedoch als Trollversuch heraus. Der gleiche Nutzer hetzt in anderen Posts gegen den Abo-Service und ist daher selbst gar kein Kunde, er will nur negative Stimmung schüren. Auch in anderen Threads geben manche Spieler Kontra: »Kann nicht behaupten, dass ich das gesehen hätte. Weitgehend nette Leute auf meinem Server.«

