Das Team von NoClip ist bekannt für umfangreiche Dokumentationen zur Spieleentwicklung. So entstanden coole Videos zu Horizon Zero Dawn, The Witcher - und jüngst auch ein großes Making Of zu Fallout 76. Da wir uns noch vor Release von Bethesdas neuem Rollenspiel befinden, stürzt sich die Community natürlich auf jede Sekunde dieses 40-minütigen Films, um neue Info-Häppchen zu ergattern.

Und es ist ziemlich erstaunlich, wie viel da zusammenkommt: Auf Reddit veröffentlichen eifrige Fans eine vorläufige Weltkarte von Fallout 76, die sie anhand von Dokumention und Entwickleraussagen (im NoClip-Video vor allem ab 08:30) erstellt haben. Verzeichnete Schauplätze und Sehenswürdigkeiten speisen sich also direkt aus dem, was Bethesda bisher über Fallout 76 verrät.

Natürlich handelt es sich dabei um eine Art Open-Source-Projekt, bei dem die Community stetig mögliche Änderungen und Anpassungen diskutiert. Die tatsächliche Weltkarte des neuen Fallout wird sicherlich nicht deckungsgleich sein, aber wer sich eine bildliche Zusammenfassung der bisherigen Fan-Annahmen zu Gemüte führen will, kommt hier auf seine Kosten.

Und wenn ihr euch euer eigenes Bild machen wollt, dann empfehlen wir unsere große Übersicht zu Fallout 76. Außerdem haben wir mit Bethesdas Pete Hines auf der E3 2018 ausführlich über das neue Spiel gesprochen, Plus-User können sich das Video direkt unterhalb dieses Absatzes anschauen: