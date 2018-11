Via Reddit veröffentlicht User RusskiePotato ein sehr nützliches Tool, mit dem ihr euch die Navigation in Fallout 76 deutlich erleichtern könnt: Eine interaktive Weltkarte, auf der alle wichtigen Hotspots und Interaktionspunkte verzeichnet sind. Dazu gehören auch die Fundorte der legendären Power Armor. Zwar ist die Karte noch nicht zu 100 Prozent vollständig, aber doch zu beträchtlichen Teilen.

Zu einigen Locations finden sich sogar bereits Tipps für besondere Beute, die man dort finden kann. Das Projekt wird konstant weiterentwickelt und mit neuen Infos befüllt.

Die Karte könnt ihr euch direkt im Browser anzeigen lassen oder alternativ als App aufs Smartphone ziehen, um sie beispielsweise als Second Screen beim Zocken zur Hand zu haben. Bisher existiert allerdings lediglich die Android-Version, Apple-Nutzer müssen sich noch gedulden.

Wir werden euch natürlich zum Start von Fallout 76 mit weiteren Tipps und Guides versorgen, damit ihr euch in den Weiten Appalachias nicht völlig verirrt. Und im Test klären wir ausführlich, ob Bethesda die großen Kritikpunkte an der Beta aus der Welt räumen kann - oder ob Fallout 76 am Ende lediglich hartgesottene Fans glücklich machen kann. Stay tuned.

Mehr zum Thema: Das spezielle Storytelling von Fallout 76