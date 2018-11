Fallout 76 - Jetzt mit Framerate-Limit, um Speed-Hacks zu verhindern

Fallout 76 kam nicht damit klar, wenn ihr eure Framerate geändert habt - deswegen geht das jetzt schlicht nicht mehr. Die Physik des Spiels lief schneller und schneller, je höher ihr eure FPS gesetzt habt. Will heißen: Je höher die Framerate, desto schneller bewegt ihr euch und desto größere Vorteile habt ihr gegenüber anderen Spielern. Jedenfalls bis zum jüngsten Patch der Beta, der die Framerate auf 63 Bilder pro Sekunde festsetzt.

Im Optionsmenü konnte man sie schon vorher nicht ändern, aber auf dem PC ließ sich das mit ein paar Zeilen in den Konfigurationsdateien umgehen. Vermutlich wäre es aufwendiger gewesen, der Engine die FPS-Geschwindigkeitsfehler auszutreiben, weshalb Bethesda stattdessen diesen eher simplen Fix angewandt hat. Zuletzt hatten die Entwickler gegenüber Polygon noch erklärt, das Problem werde gar nicht vor Release behoben werden. Möglicherweise könnte nach Launch also noch ein tiefgreifenderer Fix erscheinen, der wieder Änderungen an der Framerate ohne Probleme erlaubt.

Neben der Framerate hat Bethesda auch das Field of View von Fallout 76 gesperrt. Es steht nun fest auf 80 in der dritten Person und 90 in der Egoperspektive. Das lässt sich allerdings anders als das Framerate-Limit noch umgehen: Wenn wir manuell auf eine ultraweite oder doppelweite Auflösung schalten, passt sich das Field of View dem automatisch an.

Fallout 76 soll bereits nächste Woche am Mittwoch, den 14. November erscheinen.