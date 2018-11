Die Community schraubt weiter an Fallout 76. Die aktuell beliebteste Mod "Better Inventory" hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es einige weitere, die den Trip durchs Ödland erleichtern sollen. Da wäre zum Beispiel RatMonkeys Easy Sorting and Tagging. Diese Mod fügt den Items in unserem Inventar eine Reihe von Tags wie Nahrung hinzu, damit wir sie leichter sortieren und finden können. Außerdem erkennen wir damit, welche Komponenten ein Gegenstand beim recyceln abwerfen wird.

Der arg umständlich betitelte FOV DOF Motion Blur Mouse Acceleretion Fix macht genau, was sein Name sagt: Er vergößert das Field of View, deaktiviert die Mausbeschleunigung sowie Tiefenunschärfe und Bewegungsunschärfe. Die Optimized Fallout 76 Inis erhöhen ebenfalls das Field of View und verbessern die Performance, indem sie an einigen Settings schrauben.

Für Ultrawide-Monitorbesitzer ist Imperfect 21x9 empfehlenswert. Diese Mod passt das Interface besser an 21:9-Auflösungen an. Better Camera and Zoom Out wiederum verbessert die Kamera für alle Auflösungen.

Wir müssen aber darauf hinweisen, dass Mods bislang immer noch nicht offiziell von Bethesda unterstützt werden. Wer sie nutzt, geht also ein gewisses Risiko ein, möglicherweise als Cheater identifiziert zu werden. Allerdings hat bis jetzt kein Spieler von Problemen mit dem Entwickler aufgrund von Mod-Nutzung berichtet.

Warum Fallout 76 die Verbesserungen, die diese Mods bringen - und noch einige mehr - dringend nötig hat, lest ihr in unserem Test zu Fallout 76.