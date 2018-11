Fallout ohne Mods ist für viele Spieler nur schwer vorstellbar. Deshalb verwundert es nicht, dass es schon erste Mods für Fallout 76 gibt. Besonderer Beliebtheit erfreut sich ein überarbeitetes Inventar.

Normalerweise wirft Fallout 76 alles unter dem Aid Tab in eurem Inventar zusammen: Essen, Getränke, Stimpacks und so weiter finden sich dort. Während man in den Singleplayer-Fallouts noch genügend Zeit zum Durchscrollen hatte, pausiert die Welt jetzt nicht mehr.

Deshalb ist die Inventar-Mod extrem nützlich: Sie sortiert die Items nach Kategorien wie Essen oder Trinken und macht damit alles übersichtlicher. Ihr könnt sogar noch Unterkategorien wie »gekochtes Essen« anwenden. Auch Waffen lassen sich unter Fernkampf und Nahkampf sortieren. Schleppt ihr zu viel mit euch rum, könnt ihr zudem nach Gewicht filtern und alles rausschmeißen, was für besonders viel Übergewicht sorgt.

via Gfycat

Gilt das schon als Cheat?

Ihr findet die Mod »Better Inventory« von reg2K auf NexusMods. Mit über 5.000 Downloads ist sie schon jetzt sehr beliebt. Auf der Mod-Seite könnt ihr auch die nötigen Installationshinweise nachlesen.

Ihr solltet ihr euch allerdings genau überlegen, ob ihr sie herunterladet. Noch ist unklar, wie Bethesda auf solche Mods reagieren wird und ob sie vielleicht sogar als Cheat gewertet werden. Von der Warnung bis zum Ban ist aktuell alles möglich, auch wenn der Modder betont, dass keine geheimen Informationen genutzt werden und der Server ebenfalls nicht beeinflusst wird.

Vorsicht ist aber trotzdem geboten. Bei Fallout 76 seid ihr nun einmal im Multiplayer mit anderen Spielern unterwegs. In unserem Test-Tagebuch lest ihr, wie gut Koop und PvP funktionieren und ob sich Fallout 76 auch für Einzelspieler lohnt.