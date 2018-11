Fallout 76 - Pete Hines bittet um Entschuldigung wegen Beta-Problemen

Pete Hines hat sich in einem Livestream (via Gamingbolt) für die Probleme mit der PC-Beta entschuldigt. Allerdings betonte er auch, dass man genau dafür eine Beta veranstalte und es sich sicher nicht um die letzten Probleme handle.

"Wir wussten definitiv, dass es Probleme und Stolpersteine geben würde. Das war der ganze Zweck der Sache, es geht darum, diese Dinge herauszufinden und zu beseitigen, während man den Spielern gleichzeitig die Chance gibt, das Spiel zu sehen und zu erleben. Auf diese Art sind wir jetzt auf Probleme gestoßen, die wir so nicht erwartet hätten."

Zum Start der PC-Beta hatte es einen verheerenden Bug gegeben, der das gesamte 50 GB große Spiel von den Rechnern löschte. Dementsprechend konnten viele nicht die ganze Beta in den nur vier Stunden der ersten Session am 31. Oktober spielen.

Dafür wurde zwar der zweite Beta-Abschnitt um vier Stunden verlängert, allerdings fielen die hierzulande wieder auf die Nachtstunden. Alle Beta-Zeiten könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen, die nächste Session findet heute Abend statt.

Hines entschuldigt sich bei allen, die mit diesem Bug in Berührung kamen. Aber das werde nicht das letzte Hindernis bleiben. Man werde hoffentlich alle weiteren beheben können, während die Spieler ihre Freude mit dem Spiel haben.

Fallout 76 erscheint am 14. November für PC, PS4 und Xbox One. In unserem Ersteindruck lest ihr, wie die Beta bei uns ankam.