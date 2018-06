Fallout 76 - Pete Hines: »Der Tod im Spiel soll nicht frustrieren«

Wer in Fallout 76 stirbt, soll sich nicht ärgern: In einem exklusiven Interview mit GameStar hat Bethesda-Sprecher Pete Hines erklärt, wie der Multiplayer-Titel mit Tod und Respawn der Spielfigur umgeht. »Wir wollen, dass sich der Tod im Spiel in manchen Fällen eher unterhaltsam als frustrierend anfühlt«, so das überraschende Fazit. Nach dem virtuellen Ableben ihres Charakters sollen sich Spieler »einfach einen Respawn-Punkt auf der Karte aussuchen und weiterspielen.«

Demzufolge soll Fallout 76 niemanden dafür bestrafen, auf den Online-Servern gerade den Löffel abgegeben zu haben. Petes Hines erklärt das im Interview auf der E3 2018 gegenüber GameStar-Redakteur Michael Graf folgendermaßen: »Wenn du im Spiel stirbst, verlierst du keine Erfahrungspunkte oder Ausrüstungsgegenstände. Wir wollen nicht, dass der Tod Konsequenzen für deinen Fortschritt hat.«

Fallout 76 ist zwar laut Pete Hines ein waschechtes Rollenspiel, setzt aber auch auf eine starke Crafting-Komponente. Das Multiplayer-Spiel mit Survival-Elementen erlaubt euch genau wie der Vorgänger Fallout 4 den Bau ganzer Häuser und Siedlungen. Was passiert mit diesen Gebäuden, wenn man in Fallout 76 stirbt? Pete Hines gibt Entwarnung: »Das ist alles noch da, wenn du stirbst und respawnst.« Außerdem soll es »ein einfaches System« zum Verschieben der Bauwerke geben - etwa wenn Gefahr durch eine von anderen Spielern gestartete Atomrakete droht.

Explodiert ein solches Geschoss in Fallout 76, entsteht eine zerstörte Zone voller High-Level-Gegner und seltenem Loot. Wer nicht rechtzeitig abhaut, verliert tatsächlich seine dort aufgestellten Bauwerke. Aber Pete Hines beschwichtigt: »Wir wollen nicht, dass dieses Feature Spieler übermäßig bestraft, etwa indem dein ganzer Fortschritt zunichte gemacht wird.«

Die PvP-Gefechte in Fallout 76 sollen Spaß machen, Spielverderbern sagt Pete Hines den Kampf an: »Du kannst einfach sagen, dass du nicht mehr gegen diese eine Person kämpfen möchtest. Dann kann dieser Typ dich nicht mehr angreifen und trollen.«

Mehr zu Fallout 76 (Release am 14. November 2018) erfahrt ihr in der neuen Folge von GameStar TV mit dem kompletten Pete-Hines-Interview voller spannender, exklusiver Informationen über Crafting, Koop-Modus und Server-Architektur: