Fallout 76 hat große Pläne für 2024: Größere Karte, neue Quests und mehr

Fallout 76 konnte mit seinem letzten Update 17 Milionen Spieler auf PC und Konsole zum Einloggen bewegen.

Bethesda hat die Roadmap für Fallout 76 im Jahr 2024 enthüllt und es sieht nach einem aufregenden Jahr für die Fans des Spiels aus. Und wie Bethesda in seinem neuen Blogeintrag verrät, sollen das trotz des katastrophalen Starts vor fünf Jahren ganze 17 Millionen Spielerinnen und Spieler sein, die sich auf die folgenden Inhalte freuen können.

Das erwartet euch nächstes Jahr in Fallout 76

America's Playground : Zu den Höhepunkten der Ankündigung gehört die zweite Phase des Atlantic City Updates mit dem Namen America's Playground . Dieses Update führt euch in eine neue Quest, in der ihr euch mit dem Jersey Devil auseinandersetzen müsst, einem Wesen aus der Folklore New Jerseys. Dieses unheimliche Biest soll eine auf zwei Beinen laufende Ziege mit Klauen und Fledermausflügeln sein und wird in Fallout 76 bald zur Realität.

: Zu den Höhepunkten der Ankündigung gehört die zweite Phase des Atlantic City Updates mit dem Namen . Dieses Update führt euch in eine neue Quest, in der ihr euch mit dem Jersey Devil auseinandersetzen müsst, einem Wesen aus der Folklore New Jerseys. Dieses unheimliche Biest soll eine auf zwei Beinen laufende Ziege mit Klauen und Fledermausflügeln sein und wird in Fallout 76 bald zur Realität. Größere Karte : Ein besonderes Highlight ist die Erweiterung der Karte um den Shenandoah Nationalpark in den Blue Ridge Mountains von Virginia. Diese bisher unerforschte Region verspricht eine neue Questreihe, Begegnungen mit neuen Fraktionen und tolle Belohnungen.

: Ein besonderes Highlight ist die Erweiterung der Karte um den Shenandoah Nationalpark in den Blue Ridge Mountains von Virginia. Diese bisher unerforschte Region verspricht eine neue Questreihe, Begegnungen mit neuen Fraktionen und tolle Belohnungen. Mehr Events : Bethesda plant außerdem, die saisonalen Events in Fallout 76 im Jahr 2024 häufiger durchzuführen. Auch hier dürft ihr euch auf dicke Belohnungen freuen.

: Bethesda plant außerdem, die saisonalen Events in Fallout 76 im Jahr 2024 häufiger durchzuführen. Auch hier dürft ihr euch auf dicke Belohnungen freuen. Gameplay Updates: Neben den neuen Inhalten sind auch zahlreiche Gameplay-Verbesserungen und -Anpassungen geplant.

Ein genaues Release-Datum hat Bethesda noch nicht verraten. Zunächst soll aber das America's Playground Update veröffentlicht werden, die Map-Erweiterung folgt vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Fallout 76 ist übrigens nicht das einzige große Fallout-Projekt, an dem Bethesda gerade arbeitet. 2024 wird auch die TV-Serie zum postapokalyptischen Rollenspiel starten. Alle wichtigen Infos findet ihr hier: