Fallout 76 - So spielt ihr den Battle-Royale-Modus »Jäger/Gejagte«

In Fallout 76 entscheidet ihr selbst, ob ihr euch auf den PvP einlasst. Tut ihr das, bekommt ihr mit »Jäger/Gejagte« aber sogar die Möglichkeit, einen Modus im Stil des beliebten Battle Royales zu spielen.

Der Modus funktioniert etwas anders als Fortnite und Co: Vier bis sechs Spieler können teilnehmen und werden jeweils auf eine andere Zielperson angesetzt. Hat man die ausgeschaltet, bekommt man ein neues Ziel zugewiesen. Man jagt also andere Spieler, während man selbst ein Gejagter ist, was zumindest den Geist von Battle Royale ganz gut einfägt.

Damit das nicht ewig so weitergeht, gibt es außerdem ein Zeitlimit von einer Ingame-Stunde und eine Zone, die sich immer weiter verkleinert, wie man es aus den richtigen Battle-Royale-Spielen kennt.

Fallout 76 - Screenshots ansehen

Alle Infos: Das müsst ihr zum Release von Fallout 76 wissen

Erfahrungspunkte & Kronkorken als Belohnung

Starten könnt ihr Jäger/Gejagte ab Level 5, also sobald ihr auch den normalen PvP spielen dürft. Haben sich vier Spieler gefunden, geht es los. Zur Belohnung winken Kronkorken und Erfahrungspunkte. Von denen bekommt ihr mehr, je erfolgreicher ihr seid.

Um in Jäger/Gejagte möglichst lang zu bestehen, solltet ihr euch deshalb dementsprechend ausrüsten und behutsam vorgehen. Nehmt genug Ressourcen mit, richtet eure Perks auf PvP aus, schleicht mit VATS und ohne Taschenlampe oder verbarrikadiert euch.

In unserem Test-Tagebuch zu Fallout 76 haben wir Koop und PvP bereits für euch unter die Lupe genommen.

Quelle: IGN