Jason Schreier von Kotaku hat auf Reddit seine Aussage klargestellt, dass Fallout 76 Fans von klassischen Singleplayer-Rollenspielen enttäuschen wird: "Ich hätte wirklich eher sagen sollen, dass sie überrascht sein werden." Denn auch wenn das neue Fallout seinen Quellen zufolge eine Online-Komponente und Basisbau haben werde, sei es trotzdem genauso story-fokussiert wie jedes andere Spiel der Bethesda Game Studios - und obendrein "richtig cool und interessant".

Schreier sei es nur darum gegangen, dass die Fans nicht mit völlig falschen Erwartungen an das Spiel herangehen. Dabei habe er aber vergessen, wie "leidenschaftlich" die Fallout-Community werden kann.

"Ich will keinen Hype für ein Spiel trommeln, das ich weder gesehen noch gespielt habe, aber ich will auch nicht, dass die Leute so engstirnig sind, dass sie neun Tage lang auf Reddit ausflippen, weil dieses Spiel nicht wie die letzten drei wird. Ich meine, wie viele von euch erinnern sich noch daran, wie die Hardcore-Falloutfans durchgedreht sind, weil Bethesda einen Ego-Shooter daraus machte? "