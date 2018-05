Ein neues Fallout? Klar, worauf die Fans da als erstes hoffen: Ein Einzelspieler-Rollenspiel der alten Schule! Aber bei Fallout 76 ist das genau die falsche Hoffnung - sagt zumindest Jason Schreier von Kotaku. Der will erfahren haben, dass das Spiel "irgendeine Art von Online-Spiel" wird.

I think it's really important to reiterate this: Anyone who spends the next two weeks expecting Fallout: 76 to be a new traditional single-player RPG will be VERY disappointed https://t.co/gUmNYtDXDS