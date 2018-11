Fallout 76 - Waldschatzkarten: Die Fundorte aller Schätze

Wer sein Vault in Fallout 76 verlässt, steht erstmal recht nackig in der Postapokalypse. Nein, nicht wortwörtlich, aber die richtig dicken Wummen und hilfreichen Items müsst ihr erstmal in der Spielwelt finden. Glücklicherweise gibt es die sogenannten Waldschatzkarten, die euch im Anfangsgebiet von Fallout 76 grob die Richtung zu Erdhügeln weisen.

Unter diesen Erdhügeln verstecken sich allerlei Items, die euch das Leben in Fallout 76 erleichtern können. Die Gegenstände leveln auch mit, daher lohnt sich die Suche auch für höherstufige Charaktere mit Power Armor und Co.

Die Sache hat aber auch einen Haken: Bevor ihr zu den verstecken Beutetruhen gehen könnt, müsst ihr erst die jeweiligen Schatzkarten entdecken. Erst dann werden die Schätze sozusagen freigeschaltet.

Die Karten erhaltet ihr auf unterschiedlichen Wegen: Zum einen lassen mächtige Elite-Gegner sie fallen, aber auch normale Feinde wie Ghule haben manchmal den vergilbten Zettel mit X-Markierung in der Tasche. Ebenso beherbergen große Kisten manchmal die Schatzkarten. Wenn ihr einfach die Spielwelt erkundet und besiegte Gegner durchsucht, solltet ihr irgendwann genügend davon bei euch tragen.

Der wirklich schwierige Teil ist jetzt natürlich, mit den visuellen Hinweisen auf der Schatzkarte den richtigen Punkt in der Spielwelt finden. Seid ihr des Suchens müßig, helfen wir euch gerne aus und zeigen euch die Fundorte der Schätze eins bis zehn. Zudem betten wir zu jedem Fundort der Waldschätze ein passendes Video ein, das euch die Locations ingame zeigt.

Guide für die Basics: Fallout 76 - Die besten Einsteiger-Tipps für den Spielstart

Waldschatzkarte 01

Ihr müsst Point Pleasant erreichen, das liegt südwestlich vom Vault 76. Dort solltet ihr eine Brücke finden, südlich vom Ortseingang. Bei dieser Brücke liegt der Schatz.

Waldschatzkarte 02

Steuert das Lager Adams an. Bewegt euch weiter südwestlich, bis ihr einen Campingplatz seht. Unter einem Grillspieß an der Feuerstelle steckt der Schatz der zweiten Waldschatzkarte.

Waldschatzkarte 03

Noch weiter südlich vom vorherigen Schatz liegt an einem Fluss das AVR Medical Center. Seid ihr dort, richtet euren Blick nach Westen. In dieser Richtung liegt ein Spielplatz, unter einem Klettergerüst könnt ihr Schatz Numero drei für euch beanspruchen.

Welche Charakter-Skillung ist die richtige für euch? Unsere Tipps zu Builds, Stats und Perks

Waldschatzkarte 04

Jetzt orientiert euch wieder zum Vault 76. Nordwestlich vom Vault hat Bethesda den vierten Schatz verbuddelt, unter einem Doppeldecker-Flugzeug auf der Anchor Farm. Sie liegt auf halben Wege zwischen Vault 76 und dem Riesenrad.

Waldschatzkarte 05

Am Charleston-Betriebshof findet ihr den fünften Waldschatz in Fallout 76. Geht dafür vom AVR Medical Center ein Stück weit nach Norden bis zum Flussdreieck. Habt ihr den Charleston-Betriebshof erreicht, findet ihr den Schatz neben einem Zugwagon an der westlichen Seite.

Waldschatzkarte 06

In der Nähe des Lagers der Aufseherin von Vault 76, der ihr in der Story von Fallout 76 hinterherjagt, findet ihr den sechsten Schatz. Geht vom Lager einfach schnurstracks nach Norden, bis ihr zum Flussufer gelangt. Fallt aber nicht ins Wasser, sonst drohen Verstrahlung und garstige (oder nützliche?) Mutationen. Neben einer kleinen Holzhütte am Fluss findet ihr Schatz Nummer sechs.

Waldschatzkarte 07

Wieder dient der AVR Medical Center als Ausgangspunkt für die Schatzsuche, diesmal geht es aber nach Südosten bis zu Widow's Perch. Diese Stelzenhütten-Siedlung befindet sich in der Nähe einer großen Werbetafel. Unter diesem Schild findet ihr den siebten Waldschatz.

Waldschatzkarte 08

Weiter geht es zurück in die Nähe von Vault 76. Den achten Waldschatz findet ihr südwestlich vom Morgantown-Betriebshof, nahe der roten Eisenbahnbrücke an einem schmalen Arm des Flusses.

Beschäftigungs-Therapie statt Story-Tradition - Fallout 76 zeigt die Grenzen von Survival (Plus)

Waldschatzkarte 09

Den neunten Schatz findet ihr am südlichen Ende des Örtchens Summersville. Um Summersville zu erreichen, orientiert euch von der Position des achten Schatzes geradewegs südlich. Habt ihr das südliche Ende von Summersville erreicht, haltet nach einem Laubhaufen Ausschau - dort findet ihr Schatz Nummer neun.

Waldschatzkarte 10

Auf knapp halbem Weg zwischen den Schätzen acht und neun, ein Stück weit östlich, findet ihr Greg's Mine Supply. Dort findet ihr den zehnten und letzten Waldschatz auf einem Felsvorsprung nahe des Flusses.

Quellen: MeinMMO.de, Gosunoob