Fallout 76 - Wie man ein Camp einpackt, nachdem es platziert wurde

Der Basenbau kehrt in Fallout 76 zurück - und auch wenn man bereits in Fallout 4 kein Freund des fummeligen Menüs war, so hat das Errichten eines eigenen C.A.M.P.s im neuen Multiplayer-Fallout doch so einige Vorteile: Man kann sich Lagerstellen errichten, Crafting-Werkstätten hochziehen, schützende Wände bauen und so weiter. Ein Problem kursiert allerdings gerade durchs Netz: Wie kann man ein Camp wieder einpacken?

Die Antwort ist ein bisschen kompliziert. Direkt am Camp-Gerät selbst lässt sich das Ding nämlich nicht zurück in die Tasche stecken. Um ein C.A.M.P. abzubauen, müsst ihr stattdessen schlicht an einer anderen Stelle ein neues platzieren. Blöd nur: Das kostet Geld.

Um so eine neue Stelle zu platzieren, öffnet ihr euer Inventar (standardmäßig mit der Taste I), drückt dann Z und wählt einen neuen Lagerplatz. Die Kornkorken werden abgebucht und fertig ist der neue Standort. Dieser Wechsel kann sich immer mal lohnen, da die Camp-Basen als Schnellreisepunkt durchaus dienlich sind.

