Fallout 76 steht vor der Tür. Nachdem es zur Beta einige Kritik aus der Community gab, ist die Spannung natürlich hoch: Wie wird sich die finale Release-Version schlagen? Schließlich ist der Day-One-Patch sogar größer als das gesamte Grundspiel. Reichen die Bugfixes, um das Online-Fallout auf Kurs zu bringen? Genau das wird unser großer Test zu Fallout 76 herausfinden.

Wir wollen das Spiel unter Live-Bedingungen testen, da Serverstabilität und die Interaktion mit anderen Spielern in einem Online-Rollenspiel zu den wichtigsten Faktoren gehören. Das kostet natürlich mehr Zeit, als sich bereits vor Release in einem stillen Kämmerlein mit dem Spiel zu beschäftigen. Damit ihr aber nicht anderthalb Wochen auf einen Testartikel warten müsst, halten unsere beiden Tester Maurice und Dimitry ihre Erlebnisse in Appalachia diesmal in einer Serie spannender einzelner Artikel fest.

Was wir am Release-Tag für euch haben: Fast wie in einem Test-Tagebuch konzentrieren wir uns ab dem 14. November jeden Tag auf einen bestimmten wichtigen Bereich des Spiels und nehmen ihn unter die Lupe. So wird es direkt an Tag 1 um das technische Grundgerüst von Fallout 76 gehen, das noch in der kürzlich stattgefundenen Beta für große Probleme sorgte. Verbessert sich die Performance in der Release-Fassung? Wurde die fummelige PC-Bedienung überarbeitet? Wie schlägt sich das fertige Spiel in Sachen Grafik?

Großer Plus-Report: Warum haben wir mit der Postapokalypse so eine gute (End-)Zeit?

Wann gibt es einen Test mit Wertung?

In den darauffolgenden Tagen konzentrieren wir uns dann beispielsweise auf den Multiplayer, also den PvP, Koop, das Mit- und Gegeneinander. Auch mögliche Singleplayer-Optionen und die Story von Fallout 76 kommen nicht zu kurz. Und natürlich wollen wir zudem wissen, ob in Fallout 76 das Herz eines waschechten Bethesda-Rollenspiels schlägt.

Fallout 76 - Preview-Screenshots ansehen

So werdet ihr bis zum Start der kommenden Woche über jeden wichtigen Bereich des Spiels ausführliche Reviews finden. Erst danach - wenn wir uns ausgiebig auf den öffentlichen Servern herumgetrieben haben - vergeben wir eine Wertung samt finalem Testvideo.

Ihr seid herzlich eingeladen, uns auf dieser Reise zu begleiten, euer eigenes Feedback und eure Erfahrungen in die Kommentare zu schreiben. Schließlich wird's auf GameStar.de nicht nur den Test geben, sondern viele andere interessante Meinungen und Specials. Darunter auch einen Meinungsspiegel direkt aus der Community. Parallel zum Review-Prozess geht natürlich auch unsere Hardware-Redaktion mit einem ausführlichen Technik-Check an den Start. Es gibt viel zu tun!