Fallout: Die Amazon-Serie startet überraschend früher - mit allen Episoden auf einen Schlag

Fallout-Fans können sich schon einen Tag früher vor dem Fernseher versammeln. Bildquelle: Amazon

Da soll nochmal einer sagen, die Welt von Fallout biete keine Überraschungen! Okay, das hat angesichts all der verrückten Gestalten im Ödland wohl noch nie jemand gesagt, aber wir brauchten eine Überleitung für die folgende Nachricht: Die Fallout-Serie auf Amazon Prime startet schon einen Tag früher.

Bislang wurde stets der 12. April kommuniziert, doch eine neue Pressemitteilung anlässlich der Veröffentlichung des offiziellen Trailers verschiebt das Datum auf den 11. April 2024.

Nicht nur das: Zum Release sind dann sogar alle acht Folgen der ersten Staffel auf einmal verfügbar.

Moment, habt ihr offizieller Trailer gesagt? Falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt, hier ist er:

3:17 Fallout: Der neue Trailer zur Amazon-Serie bereitet auf den Release im April vor

Hohe Erwartungen bei den Fans

Bereits der erste Teaser zur Fallout-Serie im Dezember 2023 hat für Begeisterungsstürme gesorgt. Entsprechend hoch dürfte aber inzwischen auch die Erwartungshaltung sein, der die kreativen Köpfe hinter der Show erst einmal gerecht werden müssen.

Diese kreativen Köpfe sind unter anderem Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Nolan (Westworld), Produzentin Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, The Marvels) sowie Showrunner Graham Wagner (Silicon Valley, Baskets).

Worum geht's nochmal? Die Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) muss die Sicherheit der unterirdischen Anlage hinter sich lassen, um ihren Vater (Kyle MacLachlan) zu suchen. Kommt euch diese Prämisse bekannt vor? Ja, sie erinnert auf den ersten Blick frappierend an die Ausgangslage in Fallout 3.

Auf ihrer Reise begegnet Lucy natürlich auch Fallout-typisch allerlei schrägen Gestalten, unter anderem einem Ghul, gespielt von Walton Goggins, und einem Soldaten der Stählernen Bruderschaft in einer Power Armor, verkörpert von Aaron Clifton Moten.

Fallout TV-Serie - Erste Bilder aus dem Ödland von Los Angeles ansehen

Was wir schon jetzt über die Story herausgefunden haben

Das war es soweit bereits mit offiziellen Infos zur Handlung. Aber ihr habt ja uns. Und wir haben Tillmann. Unser Ödland-Experte hat sich in seinen figurschmeichelnden Strahlenschutzanzug geworfen, eine Nuka-Cola aufgemacht und das bisherige Bild- und Videomaterial gleich mehrfach für euch gesichtet.

Dabei hat er eine ganze Reihe an interessanten Details gefunden, die sein Fan-Herz höher schlagen lassen (vielleicht ist es auch die Nuka-Cola). Was wir aber immer noch nicht wissen: Wo positioniert sich die Fallout-Serie in der offiziellen Timeline?

Aber wisst ihr, was das Gute ist? Wir müssen uns jetzt ja einen Tag weniger gedulden, um das herauszufinden. Weitere spannende Storys zum Thema haben wir hier für euch:

Als Fallout-Fan müsst ihr euch trotzdem irgendwie die Wartezeit bis April vertreiben. Deshalb ein kleiner Hinweis auf Serien und Filme, die schon im März auf Prime Video starten und euch vielleicht interessieren:

Im Serien-Bereich geht es am 14. März endlich weiter mit Invincible Staffel 2. Außerdem landet die DC-Serie Gotham im Komplettpaket im Abo (ab 15. März). In Sachen Filme erwarten euch unter anderem die ersten acht Streifen der Fast-&-Furious-Reihe (20. März) und der Actionfilm Road House (21. März) mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.