Auf Fallout-Fans warten vor dem noch sehr fernen Release von Fallout 5 eine Menge spannender Projekte. Mit dabei ist etwa Amazons Fallout-Serie, die unter der Mitwirkung von Bethesda entsteht. Während wir von der aber nur erste Setbilder anschauen können, gibt es von den zahlreichen großen Mod-Projekten wie Fallout: Miami oder Cascadia schon deutlich mehr zu sehen.

Die Entwickler von Fallout: London lassen euch jetzt sogar schon einige Inhalte ihres Projekts als Mod für Fallout 4 ausprobieren. Was in dem Angebot drinsteckt und wie ihr herankommt, verraten wir euch hier. Für den Qualitätsstandard von Fallout: London spricht übrigens, dass einige Teammitglieder bereits von Bethesda selbst abgeworben wurden:

Das steckt drin

Im Modpack von Fallout: London erwartet euch eine ganze Reihe neuer Rüstungen, Waffen und Siedlungsobjekte, die ihr in eurem Spielstand von Fallout 4 ausprobieren könnt. Zugänglich werden sie, indem ihr eine kleine Quest absolviert habt. Die neuen Gegenstände sind dann bei einem Händler verfügbar. Was genau im Modpack enthalten ist, listen wir euch weiter unten auf.

Falls ihr bisher noch nicht von Fallout: London gehört habt, verrät euch übrigens auch unser großes Preview-Video, auf was ihr euch in der Total Conversion von Fallout 4 freuen könnt:

Hier sind aber erstmal alle Inhalte des großen London-Modpacks:

Outfits und Rüstungen:

- Arthurs Rüstung

- Baron-Rüstung

- Cable Street Apparel Outfit

- Camelot Söldner Outfit

- Kavallerie Outfit (verschiedene Versionen)

- Eve's Outfit mit Prothesen

- Uniform der königlichen Garde (verschiedene Versionen)

- Junkie Knight Rüstung (verschiedene Versionen)

- Söldner Outfit (verschiedene Versionen)

- Merlin's Outfit

- Polizei Outfit (verschiedene Versionen)

- Prisoner Outfit (verschiedene Versionen)

- Piloten Uniform (Find this on the dead pilot)

Waffen:

- Bren Gun (Maschinengewehr)

- Cricket Ball Granate

- Cricket-Schläger

- Dardik Tround (Pistole, mit einzigartiger Variante)

- EM 2 Rifle No.9 MK1 (Sturmgewehr)

- Firelance Schrotflinte

- Luger (Pistole)

- Martini Henry (Gewehr)

- Improvisierte Axt und Polizeiknüppel

- Tennis-Schläger

- Webley 1913 (Pistole)

Siedlungsobjekte:

- Wachhäuschen der königlichen Garde (Kann als funktionierender Wachposten verwendet werden)

So holt ihr euch die Mod

Kostenlos herunterladen lässt sich das Modpack auf der Website Nexusmods. Da es sich um eine große Sammlung mehrerer Einzel-Mods handelt, ist es ratsam, den Mod-Manager Vortex zur Installation zu nutzen. Wenn ihr lieber nur einen einzigen Gegenstand aus dem Modpack in eurem Spiel hättet, dann könnt ihr euch die meisten Mods auch einzeln herunterladen.

Fallout: London selbst soll übrigens noch 2023 kostenlos als Total Conversion für Fallout 4 erscheinen. Das Mod-Projekt lässt euch die gesamte britische Hauptstadt und deren Umland erkunden. Was viele Spielerinnen und Spieler schon jetzt an dem Projekt begeistert, zeigt euch unser ausführlicher Bericht:

Was haltet ihr von dem britisch angehauchten Modpack für Fallout 4? Wollt ihr selbst mal als königlicher Gardist auf Mutantenjagd gehen, oder die Wachen eurer Siedlung mit einem schicken Outfit und neuen Waffen ausrüsten? Oder wartet ihr lieber auf das ganze Projekt, bis ihr Fallout 4 wieder startet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!