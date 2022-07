Fallout-Serie: Die ersten Fotos vom Set dürften vielen Fans bekannt vorkommen

Während die kommende Serie in der Welt von Tolkiens Der Herr der Ringe bereits in den Startlöchern steht und mit dem letzten Trailer für positivere Stimmen sorgte, köchelt ein weiteres großes Projekt von Amazon weitaus unbemerkter vor sich hin. Die Rede ist von der 2020 angekündigten Fallout-Serie, die in Zusammenarbeit mit dem Publisher Bethesda entstehen soll.

Bisher gab es weder Bilder noch Trailer von der amerikanischen Postapokalypse zu sehen. Doch vor kurzem tauchten aus verschiedenen Quellen mehrere Fotos und Videoaufnahmen auf, die wohl ein Set der Serie zeigen. Und das werden viele Fans wiedererkennen.

Welche Spiele wir bald noch als Film oder Serie genießen dürfen, verrät übrigens unsere Übersicht:

190 6 Vom Spiel ins Kino Kommende Spiele-Verfilmungen 2022 und darüber hinaus

Erste Bilder verbreiten Endzeit-Stimmung

Auf YouTube wurden mehrere Videos hochgeladen, die einen Super-Duper-Mart, einen Einkaufsmarkt aus dem Fallout-Universum zeigen und höchstwahrscheinlich zum Set der Serie gehören. Die Märkte tauchten bisher in allen Spielen seit Fallout 3 auf und liefern somit keinen möglichen Hinweis auf den Ort des Geschehens.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auf Twitter wurden außerdem weitere Bilder des Sets hochgeladen, das sich anscheinend in der Nähe von New York befindet. Offizielle Informationen gibt es bisher weder zum Set noch zum Start der Dreharbeiten, aber Gerüchte besagen, dass seit Juni 2022 gefilmt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist bisher über die Serie bekannt?

Über das Projekt gibt es bisher noch sehr wenige Informationen. Wir wissen weder wo die Serie spielt, noch welche Charaktere auftreten oder um was sich die Handlung dreht. Bekannt ist lediglich, dass Lisa Joy und Jonathan Nolan, die beide maßgeblich an Westworld beteiligt waren, an der Fallout-Serie arbeiten. Außerdem sind einige auftretende Schauspieler bereits bekannt.

Wie gefallen euch die ersten Bilder vom Set der Serie? Löst das Set bei euch Fallout-Fieber aus, oder seid ihr skeptisch, bis ihr mehr über das Projekt erfahrt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!