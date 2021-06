Fallout: London ist endlich neues Futter für all jene Fans, die sich nie so recht mit Fallout 76 anfreunden konnten. Vor allem das Szenario dürfte viele Kenner der Reihe interessieren. Denn statt einer weiteren Region in den USA wagen die Modder den weiten Hüpfer über den Teich und verlegen das Geschehen in die englische Hauptstadt.

Alle Infos zu Fallout: London

Zur Story von Fallout: London ist noch nichts Genaues bekannt. Fest steht jedoch, dass sich die postapokalyptische Szenerie in London von ihrem amerikanischen Pendant in vielen Punkten unterscheiden wird.

Die beliebten Vault-Tec-Bunker wird es nicht geben. Denn es handelt sich dabei um eine amerikanische Firma, die keine Präsenz in Übersee hat. Ganz ohne unterirdische Anlagen müsst ihr jedoch nicht auskommen - sie sollen sich aber komplett von ihren Vorbildern unterscheiden.

Auch auf einige Gegnertypen müsst ihr verzichten. Da viele Dinge in England nach der nuklearen Katastrophe anders verlaufen sind, hat sich auch die Umwelt in eine eigene Richtung entwickelt. Daher gibt es in London keine Super-Mutanten, keine Zentauren und auch keine Todesklauen! Natürlich soll es dafür andere Gegnervarianten geben, die euch das Leben schwermachen.

Es soll aber genug zu tun geben! Dank komplett neuer Fraktionen, darunter schwertschwingende Recken in glänzenden Rüstungen, wartet ein ganzer Schwung an Quests auf die Spieler. Außerdem wird es neue Waffen, NPCs, Kreaturen und weitere spezielle Inhalte geben.

Größe, Release und Anforderungen

Wie groß wird Fallout: London am Ende sein? Natürlich handelt es sich bei Fallout: London nicht um ein riesiges, eigenständiges Spiel. Das Modding-Team hat aber bestätigt, dass man viele Stunden beschäftigt sein soll. Die Größe Londons soll ungefähr mit dem Commonwealth aus Fallout 4 gleichzusetzen sein. Ob auch der Content in Form von Quests dafür ausreicht, bleibt abzuwarten.

Was brauche ich, um die Mod spielen zu können? Ihr müsst Fallout 4 inklusive aller DLCs installiert haben. Außerdem könnt ihr keinen existierenden Spielstand für euren Trip nach England nutzen, sondern müsst noch einmal von vorn beginnen. Das Team begründet dies damit, dass die Mod kritische Änderungen an Kernmechaniken von Fallout 4 vornehmen würde.

Zu einem konkreten Releasedatum schweigt man sich noch aus. Man habe zwar interne Deadlines, doch da viele Mitglieder des Teams einen großen Teil ihrer Freizeit in die Mod investieren würden, könne man nicht genau abschätzen, wann man mit den Arbeiten fertig sei.

Hat die Mod bei euch Interesse für einen weiteren Abstecher in die postapokalyptische Welt von Fallout entfacht, oder kann euch das unverbrauchte Szenario nicht begeistern? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren.