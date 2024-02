Fallout wird zum Magic-Set: Heute beginnt die Spoiler-Season, hier gibt es exklusive Karten zu sehen

Aus Fallout wird ein komplettes Karten-Set für Magic: The Gathering und Liberty Prime ist auch dabei.

Magic: The Gathering ergreift mittlerweile viele sich bietende Gelegenheiten, wenn es darum geht, spannende Kooperation mit anderen Marken einzugehen. Universe Beyond wird diese Subklasse an Karten-Reihen genannt, die auf Kooperationen mit populären Marken wie Der Herr der Ringe, Jurassic Park oder Stranger Things zurückgeht. Auch Videospiele sind vertreten, beispielsweise Fortnite oder Tomb Raider.

Jetzt veröffentlicht MTG eine weitere große Reihe an Karten, die gemeinsam mit Bethesda entstanden sind. Das Set dreht sich vollständig um die Rollenspiel-Serie Fallout und führt insgesamt vier Commander-Decks ein - sowie Booster, die alternative Versionen der Karten in den Decks beinhalten.

Die Decks können bereits vorgestellt werden. Welche Karten sich darin aber genau befinden, wird erst seit dem 20. Februar während der sogenannten Spoiler-Season enthüllt.

Auch hier bei uns findet ihr drei Karten, die wir exklusiv enthüllen dürfen.

Die wichtigsten Infos zu den Fallout-Karten

Release und Preis

Wann erscheint das Set?: Die Decks werden weltweit am 8. März 2024 veröffentlicht.

Was kostet das alles? Jedes Deck kostet zwischen 56 und 60 Dollar. Ein Collector Booster kostet 27 Dollar und die Booster Box ganze 334 Dollar.

Das sind die neuen Decks

Insgesamt wird es brandneue Commander-Decks geben, mit je 100 Karten, die thematisch zu den Fähigkeiten des Kommandanten und dessen Farben passen. Alle Karten sind dabei im Fallout-Stil. Die vier Kommandeure entsprechen wichtigen Charakteren aus den vier Fallout-Rollenspielen, die von Bethesda veröffentlicht wurden: Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76.

Dogmeat (Rot-Grün-Weiß): Der beste unter den guten Jungs leitet dieses Deck an und setzt auf eine Plündermechanik für Ausrüstung sowie Auren, mit denen ihr Kreaturen stärkt. Außerdem spielen Speise- und die neuen Altmetall-Spielsteine eine wichtige Rolle.

Der beste unter den guten Jungs leitet dieses Deck an und setzt auf eine Plündermechanik für Ausrüstung sowie Auren, mit denen ihr Kreaturen stärkt. Außerdem spielen Speise- und die neuen Altmetall-Spielsteine eine wichtige Rolle. Mottenmann (Schwarz-Grün-Blau): Dieses monströse Deck dreht sich vollständig um die mutierten Lebewesen im Ödland, im Fokus steht dabei der unheimliche Mottenmann aus Fallout 76. Rein mechanisch geht es darum, Monster weiter zu verstärken und die neuen Verstrahlungsmarker einzusetzen.

Dieses monströse Deck dreht sich vollständig um die mutierten Lebewesen im Ödland, im Fokus steht dabei der unheimliche Mottenmann aus Fallout 76. Rein mechanisch geht es darum, Monster weiter zu verstärken und die neuen Verstrahlungsmarker einzusetzen. Caesar (Rot-Weiß-Schwarz): Wer gerne auf eine ganze Horde an Kreaturen setzt, der sollte zum Commander-Deck rund um den gewissenlosen Anführer der Legion aus Fallout: New Vegas greifen. Hier geht es um die zahlreichen Fraktionen und ihre Anführer im Ödland.

Wer gerne auf eine ganze Horde an Kreaturen setzt, der sollte zum Commander-Deck rund um den gewissenlosen Anführer der Legion aus Fallout: New Vegas greifen. Hier geht es um die zahlreichen Fraktionen und ihre Anführer im Ödland. Dr. Madison Li (Blau-Weiß-Rot): Madison Li hat eine wichtige Rolle in Fallout 3, kommt allerdings auch in Fallout 4 vor. Sie ist Wissenschaftlerin und entsprechend geht es hier um Hightech-Waffen und Roboter, die ebenfalls zur postapokalyptischen Fallout-Welt gehören. Dieses Deck nutzt die Energie-Mechanik von MTG, die 2016 eingeführt wurde.

Spoiler-Season: Das sind die neuen Karten

Die Spoiler-Season läuft vom 20. bis 23. Februar und enthüllt schrittweise die neuen Karten des Fallout-Sets. Wer, wann und welche Karten enthüllt werden, könnt ihr auf der offiziellen Übersichtsseite nachsehen.

Wir können hier schon einmal die drei Karten enthüllen, die wir exklusiv von Wizards of the Coast zur Verfügung gestellt bekommen haben. Alle Karten sind in dem Commander-Deck rund um Dogmeat enthalten:

Falls ihr noch mehr neue Karten aus dem Fallout-Set begutachten wollt, könnt ihr direkt hier durch die Galerie stöbern. Dort findet ihr neben den vier Kommandeuren für die neuen Decks auch haufenweise weitere Karten, die darin enthalten sind.

Das sind aber natürlich noch lange nicht alle Karten, die das Set letztlich einführen wird. Neben den völlig neuen Karten wird es auch thematisch angepasste Versionen von bereits existenten Karten geben. Beispielsweise gibt es dann eine Fallout-Version des Sonnenrings.

Fallout scheint derzeit hoch im Kurs zu stehen. Zwar ist nach wie vor kein echter Nachfolger in Sicht, doch Bethesda rührt gerade mächtig die Werbetrommel. Vermutlich auch, da sehr bald die offizielle Fallout-Serie bei Netflix startet. Am 12. April soll es damit losgehen. Außerdem erscheint am 11. April in den USA und Kanada mit der Anthology-Box eine Sammler-Edition mit sieben unterschiedlichen Fallout-Teilen.