Fallout New Vegas 2: Hinweis taucht plötzlich in Fallout 4 auf, aber macht euch nicht zu viel Hoffnung

Ein Fallout New Vegas 2 wird wahrscheinlich noch länger auf sich warten lassen.

Fallout: New Vegas hat bis heute einen speziellen Platz im Herzen vieler Fallout-Fans. Spätestens seitdem das Entwicklerstudio Obsidian und Rechteinhaber Bethesda unter dem Dach von Microsoft vereint wurden, hegt die Community Hoffnung auf einen Nachfolger.

Nun nimmt Bethesda selbst ganz unauffällig den Namen New Vegas 2 in den Mund, große Hoffnungen sollten wir uns aber trotzdem nicht machen.

Was ist passiert?

Auf der Seite SteamDB können alle Interessierten jegliche Updates für Steam-Spiele und deren Produktseiten im Blick behalten. Hier sind auch geplante Updates, Betas oder Testversionen zu sehen, die noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind.

In diesem Fall wurde Fallout 4 auf Steam im Hintergrund aktualisiert und die Einträge dazu mit dem Namen New Vegas 2 bezeichnet. Inzwischen wurden die wieder gelöscht, sind aber noch auf SteamDB sichtbar. Handelt es sich also um einen Hinweis auf einen Nachfolger für New Vegas oder ein Remake in der Engine von Fallout 4, wie es auch schon Fans machen wollen:

Die Antwort ist höchstwahrscheinlich: Nein. Würde es sich um ein neues Spiel handeln, wäre es schließlich nicht in den Dateien von Fallout 4 enthalten, sondern hätte seine eigene Produktseite auf Steam.

Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein Update für Fallout 4 handelt, dass beispielsweise einen Mini-DLC mit New-Vegas-Bezug für den Creation Club hinzufügt. So gibt es bereits ein ähnliche Erweiterung, die euch ein kleines Gebiet aus Fallout 3 besuchen lässt und Outfits aus dem Vorgänger hinzufügt.

Inhalte aus Fallout 3 fanden über den Creation Club schon ihren Weg nach Boston, wie etwa diese Outfits.

Es könnte auch gemutmaßt werden, dass es sich um das angekündigte NextGen-Update handelt, dass 2023 erscheinen soll. Auch hier spielen vielleicht Inhalte zu New Vegas eine Rolle. Warum man aber das ganze Paket mit New Vegas 2 betitelt, bleibt rätselhaft.

Wie stehen die Chancen auf New Vegas 2?

Dass ein Nachfolger von Fallout: New Vegas entwickelt wird, ist an sich durchaus möglich. Laut einem Insider stehen die Chancen sogar ziemlich gut, dass Obsidian ein zweites Fallout machen könnte. Allerdings hat der Entwickler im Moment noch alle Hände voll zu tun und ganz eigene Herausforderungen zu meistern.

In nächster Zeit stehen dann erst einmal das Fantasy-Rollenspiel Avowed und Outer Worlds 2 an. Bis man also tatsächlich überhaupt an einem New Vegas 2 arbeiten könnte, vergehen wohl noch Jahre.

Was glaubt ihr? Steckt hinter dem Update lediglich ein kleiner Creation Club DLC, oder etwas größeres? Und wünscht ihr euch auch ein Fallout New Vegas 2, oder lieber Fallout 5?