Fallout: Die Chancen für New Vegas 2 standen nie besser

Fallout: New Vegas 2. Für viele Rollenspiel-Fans ein Traum, der nun vielleicht tatsächlich in Erfüllung gehen könnte. Denn angeblich hat Microsoft Interesse an dem Projekt, welches dann sogar Obsidian Entertainment verantworten soll.

Das behauptet zumindest ein etablierter Insider. Und sollte das Projekt tatsächlich Realität werden, müssten wir definitiv noch viele Jahre darauf warten. Wir liefern euch alle Infos und was ihr zu den Gerüchten wissen solltet.

Wird Fallout: New Vegas 2 tatsächlich Realität?

Das behauptet der Insider: Jeff Grubb im GrubbSnax-Podcast zufolge soll es bei Microsoft aktuell Gespräche geben, in denen starkes Interesse an Fallout: New Vegas 2 bekundet wird. In diesem Zusammenhang wird auch das Studio Obsidian Entertainment genannt, die bereits das erste Fallout: New Vegas verantworteten.

Grubb spekuliert außerdem, dass Microsoft die Fallout-Reihe nicht zu lange liegen lassen möchte. Immerhin ist Bethesda selbst aktuell mit Starfield beschäftigt, danach wird The Elder Scrolls 6 das Studio viele weitere Jahre auslasten und kaum Raum für ein neues Bethesda-Fallout lassen. Für Grubb wäre die logische Konsequenz, dass Microsoft einen neuen Teil einem anderen Studio überlässt - warum also nicht dem hauseigenen Obsidian Entertainment?

Fans sollten dabei aber bedenken, dass damit natürlich noch nichts offiziell bestätigt oder in trockenen Tüchern sei. Grubb selbst betont, dass es sich um sehr, sehr frühe Gespräche handelt und der Release eines potenziellen Fallout: New Vegas 2 noch in weiter Ferne liegen würde.

Wie verlässlich ist die Quelle? Jeff Grubb gilt durchaus als verlässlicher und ziemlich gut informierter Insider in der Gaming-Branche. Seine Aussagen und potenziellen Informationen bezüglich neuer Spiele oder Entwicklungen innerhalb großer und kleiner Studios können also durchaus als glaubwürdig eingestuft werden. Wie immer sollten Leser dabei aber beachten, dass es sich hier um ein unbestätigtes Gerücht handelt.

Wie stehen die Chancen? Tatsächlich standen die Chancen für New Vegas 2 nie besser. Den ersten Teil entwickelte Obsidian Entertainment im Auftrag von Bethesda. Doch trotz Obsidians Interesse an einer Fortsetzung, kam es nie dazu. Mit dem Kauf von Bethesda durch Microsoft im März 2021 befinden sich Obsidian und die Fallout-Lizenz aber nun unter einem Dach.

Entsprechend wäre es alles andere als abwegig, wenn Microsoft diese Chance nutzt und bei Obsidian tatsächlich New Vegas 2 in Auftrag gibt. Immerhin gilt New Vegas nicht nur unter Fallout-Fans als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Teil der Reihe. Auch Rollenspieler ganz allgemein haben das Obsidian-RPG in ihr Herz geschlossen.

So krallte sich Fallout: New Vegas beispielsweise auch in unseren Top 100 der besten Rollenspiele aller Zeiten den achten Platz - und lässt damit jedes andere Fallout hinter sich:

Wie bald könnte ein New Vegas 2 erscheinen?

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Gespräche um ein potenzielles Fallout: New Vegas 2 nicht offiziell bestätigt. Sollten sich Jeff Grubbs Infos aber bewahrheiten, müssten wir uns noch sehr lange gedulden, bis die Fortsetzung tatsächlich erscheint. Denn dass man sich angeblich noch über die Möglichkeit einer Fortsetzung unterhält, bedeutet, dass die Entwicklung noch gar nicht angefangen hat.

Im besten Fall müssen wir noch lange warten: Außerdem ist Obsidian Entertainment aktuell ohnehin noch mit dem hauseigenen Rollenspiel Avowed beschäftigt, welches frühestens 2022 bis 2023 erscheint. Und dann gäbe es ja auch noch The Outer Worlds 2 zu entwickeln. Selbst wenn sich Obsidian gleich danach auf Fallout: New Vegas 2 stürzen würde, läge der Release noch einige Jahre in der Ferne.

Übrigens gab es bereits 2021 Gerüchte um ein mögliches Fallout: New Vegas 2, denen zufolge das Spiel angeblich für einen Release 2025 bis 2030 geplant sei. Ob es sich dabei um dasselbe Projekt handelt oder sich hier verschiedene Insider widersprechen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt schlichtweg nicht sagen.

Was wir bisher über den Skyrim-Konkurrenten Avowed wissen, haben wir für euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

New Vegas-Remakes der Fans

Zwei verschiedene Gruppen von Fans bemühen sich schon seit geraumer Zeit, Fallout: New Vegas ein Comeback zu bescheren. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick auf Project Mojave , sowie Fallout 4: New Vegas . Und auch der YouTuber DigitalDreams zeigte bereits in beeindruckenden Videos, wie ein Remake zu Fallout New Vegas aussehen könnte.

Was haltet ihr von den möglichen Gesprächen bei Microsoft und Obsidian Entertainment über Fallout: New Vegas 2: Würdet ihr euch über eine Fortsetzung freuen? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!