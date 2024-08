Fallout: New Vegas 2? Schöpfer schließt Fortsetzung nicht aus - unter einer Bedingung

Der Schöpfer von Fallout: New Vegas wäre bei einer Fortsetzung dabei

Eine Fortsetzung des beliebten Fallout: New Vegas ist für viele Fans der Reihe ein regelrechter Traum. Immer wieder wird nach Hinweisen für dessen Entwicklung gesucht, so richtig sicher ist allerdings nichts. Zwar befinden sich sowohl Bethesda als auch das für New Vegas verantwortliche Studio Obsidian mittlerweile unter Microsofts Dach, offizielle Ankündigungen blieben bisher aber aus.

Die Hoffnungen der Fallout-Fans wurden jetzt allerdings wieder befeuert. Einer der führenden Köpfe hinter New Vegas wäre tatsächlich mit im Boot, wenn sich die Reise durch New Vegas fortsetzen sollte, allerdings unter einer Bedingung.

»Es gibt noch eine Menge Geschichten zu erzählen« - Josh Sawyer wäre bei Fallout: New Vegas 2 dabei

Josh Sawyer beantwortete in einem Q&A auf YouTube verschiedene Fragen zu seinem Dasein als Spieledesigner. Unter anderem ging es um eine hypothetische Fortsetzung von Fallout: New Vegas, an dem Sawyer federführend mitarbeitete.

Das komplette Video könnt ihr euch hier ansehen. Ab Minute 30:25 geht es um Fallout.

Auf die Frage »Wenn Bethesda oder Microsoft dir anbieten würde, ein weiteres Fallout-Projekt zu leiten, was wäre deine Antwort?« reagierte er zunächst mit einem zögerlichen »Ähm…sicher«, gefolgt von einem Lachen. Dann führte er aber weiter aus:

Es hat immer damit zu tun, was wir machen dürfen. Was sind die Grenzen, in denen wir uns bewegen? Was wird uns erlaubt zu tun und was nicht? Bei jeder IP, mit der ich bisher gearbeitet habe, war die Frage: Was möchte ich tun, was ich bisher nicht tun konnte? Wenn die Einschränkungen zu groß sind, ist das nicht sehr ansprechend. Wer würde gerne an etwas arbeiten, bei dem die eine Sache, die man ausprobieren möchte, nicht möglich ist?

Es geht ihm also vor allem um seine kreative Freiheit. Für Fallout macht er gleichzeitig noch einmal deutlich:

Ich liebe die Fallout-IP. Es gibt immer noch eine Menge Geschichten, die erzählt werden können. Und Fragen, die man über die Gesellschaft stellen könnte.

Zum Schluss fügt er noch hinzu, dass jede IP auf diese Weise funktioniert. Man stelle sich immer die Frage, was einem erlaubt wird und was nicht. Wenn Bethesda oder Microsoft Josh Sawyer also für ein weiteres Fallout-Spiel anheuern wollten, müssten sie ihm möglichst freie Hand lassen.

Fallout: New Vegas hat eine große Fanbase, die sich zuletzt durch die Amazon-Prime-Serie einigen Unstimmigkeiten gegenübersah. Dort spielte Shady Sands aus dem New-Vegas-Kosmos eine größere Rolle, was für einige Irritationen sorgte.