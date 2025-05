New Vegas: Das beste Fallout auf dem Smartphone spielen? Ist möglich, aber kompliziert

Fallout: New Vegas spielt mindestens ein Fan auch auf dem Smartphone. Der Weg dahin ist aber schwer.

Bis heute ist Fallout: New Vegas der Lieblingstitel vieler Fallout-Fans. Auch aus unserer letzten Umfrage zum besten Spiel der Reihe ging der Ableger von Obsidian als Sieger hervor. Heutzutage lässt sich das inzwischen fast 15 Jahre alte Spiel nicht nur bequem auf dem Steam Deck spielen, sondern auch auf dem Smartphone, wie ein Redditnutzer jetzt zeigt.

Es läuft ziemlich gut

Im Subreddit für Fallout: New Vegas präsentiert KostasGangstarZombie ein knapp vierminütiges Gameplay-Video, dass er auf seinem Smartphone aufgenommen hat. New Vegas läuft hier überraschend stabil bei etwa 30 FPS, obwohl der Fallout-Fan sogar über 200 Mods installiert hat:

Falls ihr euch jetzt fragt, wie das überhaupt funktionieren kann, hat Kostas auch eine Antwort parat, die allerdings recht kompliziert ist.

Zunächst einmal wird ein Android-Smartphone benötigt, am besten mit einem starken Snapdragon-Prozessor. Eine App namens Winolator erlaubt es dann, Windows auf dem Smartphone laufen zu lassen. Zumindest die GOG-Version von Fallout: New Vegas lässt sich dann recht unkompliziert installieren und spielen, wenn zusätzlich spezielle Treiber heruntergeladen werden.

Schwieriger wird es allerdings, will man das Spiel modifizieren. Laut Kostas waren eine Menge Recherchen und Tests notwendig, um New Vegas mit Grafikmods stabil und ohne Crashes laufen zu lassen. Außerdem war es auch nicht möglich, sich auf praktische Tools wie Mod Manager zu verlassen. Ein User kommentiert passenderweise:

New-Vegas-Spieler beschäftigen sich beiläufig mit Raketenwissenschaft, damit sie mehr New Vegas spielen können. bondno9

Kostas hat offenbar einige Mühe auf sich genommen, um Fallout: New Vegas auf dem Smartphone spielen zu können. Mit ihrer Fallout-Begeisterung beeindrucken uns auch andere Fans: So ist etwa jemand so begeistert von Fallout 4, dass er inzwischen schon über 13.000 Stunden gespielt hat.

Ein technisch begabter Fan hat zudem das Intro von Fallout 3 in der Unreal Engine nachgebaut. Ein Traum, der nach dem Release des Oblivion Remasters gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist.