In naher Zukunft wird ein neues Fallout-Rollenspiel erscheinen. Diesmal aber nicht auf dem PC oder einer Konsole, sondern als Brettspiel. Außerdem wird es eine Rollenspiel-Erweiterung für das Tabletop-Spiel Fallout: Wasteland Warfare geben. Damit folgt die Serie einem neuen Trend, bei dem immer mehr Entwickler ihre Videospiele als Version für den Esstisch umsetzen.

Das neue RPG-Brettspiel und die Erweiterung für Fallout: Wasteland Warfare selbst stammen von Mödiphiüs Entertainment. Zu dem neuen Brettspiel gibt es bisher nur wenig Informationen. Das soll 2020 erscheinen und basiert auf dem 2d20-System von Mödiphiüs.

Das steckt im Addon für Fallout: Wasteland Warfare

Zu der kommenden Rollenspiel-Erweiterung für Fallout: Wasteland Warfare hingegen nennt der Entwickler schon eine Reihe von Details. Die wird für einen Gamemaster und bis zu sechs Spieler designed, die darauf Abenteuer in der Welt von Fallout erleben.

Inhalte der Erweiterung:

Regelwerk basierend auf Fallout: Wasteland Warfare

Regeln für die Charaktererstellung, Archetypen und Spielerideen sowie existierende Charaktere des Fallout-Universums

Eine Reihe von Szenerien für Wasteland Warfare

Interaktion mit bekannten Charakteren und Kreaturen aus Fallout

Hintergründe zu den Gebieten und Fraktionen des Universums

Drei Abenteuer um die Gamemaster zu unterstützen

Anleitung zum Bau einer Siedlung als Operationsbasis

Hinweise für die Gamemaster

Zudem erhalten Käufer einen Downloadcode mit den folgenden Inhalten:

Regelwerk als PDF

Charakterkarten von Fallout: Wasteland Warfare

Waffenkarten von Fallout: Wasteland Warfare

Charakter-Archetypen-Karten

Charakter-Spielmatte

Eine Standalone-Version der Rollenspielerweiterung mit Karten, Würfeln und Regelbuch soll bis Weihnachten 2019 verfügbar sein.

In der jüngeren Vergangenheit wurden auch Tabletop-Umsetzungen von anderen bekannten Spielemarken angekündigt. Neben Metal Gear Solid wird zum Beispiel auch Shadow Tactics: Blades of the Shogun für den Esstisch erscheinen.

