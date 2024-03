Fallout-Serie: Um Fallout 5 nicht zu spoilern, muss Amazon auf einige Ideen verzichten

Mit der Story von Fallout 5 wird die Amazon-Serie nichts zu tun haben. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Mit Fallout startet schon am 11. April 2024 eine neue Serie auf Amazon Prime, die auf der gleichnamigen Spielereihe basiert. Zwar soll in den insgesamt acht Folgen eine ganz neue Geschichte erzählt werden, auf bekannte Elemente aus den Spielen, wie Vaults, Powerrüstungen und ikonische Monster dürfen Fans sich aber trotzdem freuen.

In einem Interview mit Den of Geek verraten nun Regisseur Jonathan Nolan und Fallout-Entwickler Todd Howard, dass man aber auf Manches doch verzichten musste.

Macht das bitte nicht

Grundsätzlich hatten die Macher der Serie große Freiheiten: Die Serie spielt zeitlich nach allen bisher veröffentlichten Spielen, man konnte also auf all das aufbauen, was seit dem Release des ersten Fallout 1997 erzählt wurde. Trotzdem will Nolan eine eigenständige Geschichte in der postapokalyptischen Welt erzählen, die nicht einfach die Geschichte eines der Spiele kopiert.

Todd Howard, der Chefentwickler der Bethesda Game Studios achtete indes nicht nur sorgfältig darauf, dass die Serie zur Fallout-Lore passt. Laut eigener Aussage stellte er außerdem sicher, dass die Story sich auch nicht mit der von Fallout 5 überschneidet:

Nun, es gab einige Dinge, wo ich gesagt habe, Macht das nicht, weil wir das in Fallout 5 machen werden .

3:17 Fallout: Der neue Trailer zur Amazon-Serie bereitet auf den Release im April vor

Das nächste Spiel der Reihe ist zwar noch viele Jahre entfernt, da sich die Entwickler als nächstes erst einmal mit dem nächsten Elder Scrolls befassen.

Ein Konzept für Fallout 5 hat man bei Bethesda allerdings schon länger. Bereits 2021 verriet Howard in einem Interview, dass es eine Seite gäbe, auf der man alles zum Spiel aufgeschrieben hätte. Ob sich die Entwickler inzwischen schon mehr Gedanken gemacht haben, wissen wir allerdings nicht.

Ein Trost für wartende Fans: Laut Howard und Nolan soll sich die Serie auf gewisse Weise wie das nächste Kapitel der Spiele anfühlen. Natürlich ist diese Fortsetzung als Serie nicht interaktiv, soll aber doch alles vereinen, was großartig an dieser Welt sei.

Ob das klappt, sehen wir spätestens am 11. April 2024, wenn alle Episoden auf einmal bei Amazon Prime veröffentlicht werden.