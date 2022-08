Fallout-Serie: Neue Bilder zeigen Vault-Bunker, der fast 1:1 aus den Spielen kommen könnte

Spieleverfilmungen genießen nicht den besten Ruf. Oft verärgern sie Fans, weil sie entweder nur wie eine billige Kopie wirken, oder sich zu weit von der Vorlage entfernen und die Marke kaum wiederzuerkennen ist.

Erste Setbilder von der Fallout-Serie, die aktuell von Amazon und Bethesda produziert wird, machen allerdings einen anderen Eindruck. Hier wurden anscheinend sehr viel Aufwand betrieben, um die Schauplätze wie in den Spielen wirken zu lassen. Ein neuer Leak beeindruckt nun mit Aufnahmen von einem riesigen Vault-Tec-Bunker.

Erste Bilder von Vault 32

Auf Twitter wurden die neuen Bilder geteilt, die ganz eindeutig vom Set der Fallout-Serie stammen. Offensichtlich haben die Produzenten große Teile eines der unterirdischen Atomschutzbunker nachgebaut. Und der sieht wirklich eins zu eins aus wie in den Spielen:

So entspricht die Architektur genau dem, was wir etwa in Fallout 4 sehen, von Wänden über Fenster bis hin zur Türsteuerung. Selbst kleine Details wie das Motivationsposter im ersten Bild wurden originalgetreu umgesetzt. Außerdem sehen wir, dass es sich um Vault 32 handelt. Dieser Bunker ist in noch keinem der Spiele aufgetaucht und findet auch nirgends Erwähnung.

Natürlich ist es für die Serie ein Vorteil, auf die Designs aus den Spielen zurückgreifen zu können. So muss kein eigener Look für die Vault erdacht werden. Aber auch für Fans sind die ersten Einblicke eine gute Nachricht. Immerhin fühlen sie sich auf diese Weise sofort in dieser Welt zuhause.

Was gibt es noch zu sehen?

Wie schon angedeutet, wurden nicht zum ersten Mal Bilder vom Set geleakt. Vor einiger Zeit sahen wir etwa schon den Parkplatz eines Super-Duper-Mart, wie wir ihn etwa in Fallout 4 erkunden:

Im Netz tauchten außerdem Bilder einer Powerrüstung und eines Vault-Overalls auf, die ebenfalls ziemlich genau einem Modell aus den Spielen entsprechen:

Über die Geschichte, die in der Serie erzählt werden soll, ist allerdings noch nichts bekannt. Zwar lassen die Bilder darauf schließen, dass viele bekannte Elemente, wie die Vaults, die Stählerne Bruderschaft oder auch die Enklave eine Rolle spielen könnten, allerdings lässt die Verwendung eines bisher unbekannten Vaults darauf schließen, dass es in der Serie um eine vollkommen neue Geschichte geht.

Was haltet ihr von den Set-Bildern der Fallout-Serie? Stimmen sie euch positiv oder machen euch zumindest neugierig? Oder bleibt ihr erstmal skeptisch, bis ihr einen Trailer gesehen habt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!