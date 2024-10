Heute ist Fallout-Tag und Bethesda hat etwas geplant: So seid ihr beim Livestream dabei

1:56 Fallout 76 - Das neue Update Milepost Zero macht euch zum Inhaber einer Handels-Karawane

Da guckt man mal kurz nicht hin und schon ist wieder ein Jahr rum. Heute, am 23. Oktober, ist der alljährliche Fallout-Tag. Der Tag, an dem sich der Ausbruch des großen Krieges im Fallout-Universum jährt.

Das nehmen viele Fans zum Anlass, die Reihe zu feiern und dieses Jahr klinkt sich Bethesda auch mit ein. Zum ersten Mal wird es einen Livestream geben, in dem das Studio mit exklusiven Infos rausrückt. Wir verraten euch, wann und wo ihr einschalten müsst.

Der offizielle Livestream zum Fallout-Tag startet heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit auf den offiziellen Kanälen von Bethesda:

Das Studio hat auf Twitter/X außerdem angekündigt, dass der Livestream dem Multiplayer-Titel Fallout 76 gewidmet wird.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Twitter-Inhalt

Am 23. Oktober findet der Fallout Day statt, an dem wir unseren allerersten #FalloutDay Livestream veranstalten. Jon Rush und Bill LaCoste geben euch einen Einblick in unsere Arbeit an Fallout 76. Von dort aus geht die Party mit der Community Parade unserer Freunde @FalloutforHope weiter.