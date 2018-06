Die Mod The Frontier für Fallout: New Vegas schickt euch auf eine neue Map, den gefrorenen Norden, um eine Geschichte rund um Deserteure der New California Republic zu erleben. Zur E3 2018 veröffentlichten die Entwickler nun einen neuen Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt.

The Frontier ist ähnlich ambitioniert wie die Mod New California für Fallout: New Vegas und bringt eine 16 mal 16 Kilometer große Karte. Diese bietet mit der Kälte eine neue Survival-Mechanik, dynamische Wettereffekte und eigene Missionen. Ebenfalls befindet sich das Riesen-Projekt bereits seit Jahren in Entwicklung.

Obgleich die Modder noch keinen genauen Releasetermin bekannt gegeben haben, zeigt der Trailer doch das fortgeschrittene Stadium, in dem sich die Mod bereits befindet. Auf der offiziellen Website von Fallout: The Frontier geben die Entwickler Ende 2018 als angestrebtes Zeitfenster an, die Mod sei zu 80 Prozent fertig.

Es gibt also einiges, worauf sich Fallout-Fans in den kommenden Monaten freuen können. Wie euch sicherlich nicht entgangen ist, hat Bethesda auf der E3 2018 mit Fallout 76 den ersten Multiplayer-Ableger ihres beliebten Endzeit-Rollenspiels angekündigt.