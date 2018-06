Das Mod-Team hinter Fallout: New California rund um Brandan Lee hat einen neuen »Narrative Trailer« veröffentlicht, der auch das Release-Datum der Mega-Mod bekanntgibt. Am 23. Oktober ist es soweit.

Fallout: New California ist ein nicht-kommerzielles Mod-Projekt, das kostenlos verfügbar sein wird und bereits über neun Jahre in Entwicklung ist. Früher war es unter dem Namen »Project Brazil« bekannt. Es handelt sich um eine Total Conversion, die komplett in Fallout: New Vegas entsteht - ganz ähnlich wie mit Enderal bei Skyrim.

New California ist ein Prequel, das im Jahr 2260 in Vault 18 beginnt, der in einem postapokalyptischen Los Angeles liegt. Wie üblich landen wir irgendwann an der Oberfläche und können uns in die Kämpfe unterschiedlicher Fraktionen einmischen.

Komplett neue Fallout-Kampagne

Die Mod bietet eine komplett neue Kampagne mit 16.000 neuen Dialogzeilen, die vollständig vertont wurden. Hinzu kommen neue Figuren und Gebiete, sowie elf unterschiedliche Enden. Aktuell ist die Hauptquest bereits fertiggestellt, das Team arbeitet aber noch an den Nebenmissionen. Gleichzeitig kämpft man noch gegen die technischen Limitierungen der alten Engine an, die das Mod-Projekt an ihre Grenzen bringt. Vor dem Release wird es noch eine Beta geben, für die man sich im Juli anmelden kann.

Mit dem Oktober-Release dürfte New California auch recht nah bei dem neu angekündigten Fallout 76 erscheinen. Das soll angeblich einen Online-Fokus mitbringen, was die Mod für Fans des klassischen Open-World-Erlebnisses von Bethesda noch attraktiver machen würde. Bleibt abzuwarten, ob der Entwickler sich davon bedroht fühlt und doch noch gegen das Projekt vorgeht.

