Erschaffer von Fallout lüftet nach 26 Jahren den wahren Zweck der berühmten Vaults

So leichtsinnig sind vermutlich die meisten Menschen in die Vaults gelaufen - dabei wussten sie nicht, dass sie eigentlich unfreiwillige Versuchskaninchen sind.

Die Vaults in den Fallout-Spielen waren schon immer etwas mysteriös. Hat das dahinter stehende Unternehmen Vault-Tec wirklich nur die Menschheit vor dem nuklearen Tod retten wollen? So eine Heldentat passt nun wirklich nicht in das Universum von Obsidian und Bethesda.

Jetzt packt der Co-Creator des ersten Fallouts von 1997, Tim Cain, auf seinem YouTube-Kanal aus, was der ursprüngliche Gedanke hinter den Vaults war - und ja, natürlich steckt ein schurkischer Plan dahinter.

Auf zu den Sternen

1000 Vaults wurden erbaut, die jeweils knapp 1000 Menschen unterbringen können. Ein Wiederaufbau der Vereinigten Staaten war dabei aber nicht das Ziel, stattdessen wurde an einem Raumschiff gearbeitet, das ausgewählte Menschen zu fernen Sternen führen sollte.

Es gibt keine Erde, zu der man zurückkehren kann. Und so sagten der Leiter der Enklave und die höchsten Regierungsebenen: ›Lasst uns ein Raumschiff bauen und es zu nahen Sternen bringen.‹

Da gab es aber ein Problem: Das würde ewig dauern. Mehrere Generationen müssten an dem Schiff arbeiten - und die einzige bekannte Technologie, die dazu imstande wäre, ist Atom-Energie.

Der Vault-Tec-Direktor, kein guter Mensch, sagt also: ›Warum nutzen wir nicht die Vaults, um herauszufinden, welche Technologie wir auf dem Schiff brauchen?‹

Das ist der Grund, wieso jeder Vault so einzigartig ist. Jeder Vault sollte ein anderes Szenario aus dem All nachahmen, Probleme lösen, die auch im Raumschiff auftreten können. Sie müssen herausfinden, wie sie Pflanzen in einem geschlossenen Bereich wachsen lassen können. Sie brauchen Kryo-Kapseln und müssen sehen, was passiert, wenn wir sie alle paar Jahre einschlafen lassen. , so Cain.

Eingefleischte Fallout-Fans werden jetzt vielleicht schon hellhörig, immerhin klingen diese Szenarien stark nach Vault 22 aus New Vegas und Vault 111 aus der Anfangsszene von Fallout 4.

Ich dachte immer, der Vault, der zu Vault City in Fallout 2 wurde, sei ein Kontroll-Vault. Er war dafür ausgelegt, alles richtig zu machen. Er gab Vault-Tec einen Zweck, der über das bloße ›Retten wir einen Teil der amerikanischen Bevölkerung und entlassen sie dann zurück in eine radioaktive Todeszone hinausging.‹

Mit diesem Wissen lassen sich natürlich nun einige spannende Fan-Theorien spinnen. Vielleicht ist es den Strippenziehern irgendwann wirklich gelungen, mit einem Raumschiff ins All zu fliegen und ein paar hundert Jahre später sitzen wir auf einem fernen Planeten und spielen Starfall . Das wäre doch mal was!

Was haltet ihr von diesen neuen Erkenntnissen über die Vaults in Fallout-Spielen? Seid ihr überrascht oder habt ihr euch schon gedacht, dass Vault-Tec etwas im Schilde führt? Und welcher Vault fällt euch noch ein, der ein passendes Szenario bietet? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!