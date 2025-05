Fan will nicht mehr auf Elder Scrolls 6 warten - also entwirft er sein eigenes

Das ist natürlich kein offizielles Bild von The Elder Scrolls 6, diese Artworks entstanden aus der Feder eines ambitionierten Fans.

Sieben lange Jahre sind vergangen, seit Betheda einen kurzen Teaser zu The Elder Scrolls 6 veröffentlichte. Statt geduldig zu warten, hat ein Fan die Ärmel hochgekrempelt und selbst einen Skyrim-Nachfolger entworfen - mitsamt Rüstungsdesigns, User Interface und dutzenden Seiten tiefgreifender Gameplay-Informationen.

Das Ganze hört auf den Namen The Elder Scrolls 6 - Nightwield, das der User Corviak per Reddit-Post vorstellt. Nach ein paar Jahren im Ofen bin ich endlich mit meinem Nightwield-Projekt fertig.

Alles darin enthaltene stammt ihm zufolge aus seiner Feder, lediglich das Text-Design von The Elder Scrolls 6 und die Waffenmaterialien stammen nicht von ihm.

Was steckt da genau drin?

Corviak hat kein Spiel entwickelt, sondern einen Entwurf erstellt. Nightwield ist also ein Mockup, eine Vorstellung, wie ein sechstes Elder Scrolls sein könnte. Dafür hat er sich die Wünsche der Fans über die Jahre durchgelesen und seine eigenen Ideen zusammengefasst, um daraus ein Grundkonzept zu erstellen.

Diese detailreichen Pläne können sich nun alle ansehen. Per Google-Docs-Dokument hat er all seine Gedanken aufgelistet und etliche Gameplay-Mechaniken tiefgreifend vorgestellt. Level-System, Skills, Kämpfe, Schleich-Mechaniken, Fraktionen, Vampirismus und viele weitere Themen werden abgedeckt.

Beispielsweise können sich Spieler in Nightwield auch aggressiven Fraktionen von Banditen und Co. anschließen - in Oblivion und Skyrim gibt es diese Option nicht.

Darüber hinaus hat sich Corviak auch Farbe und Pinsel geschnappt und einige »Screenshots« entworfen. Neben dem Hauptmenü ist auch eine Kampfsequenz, Rüstungsteile und unterschiedliche Menüs wie Inventar und die Skillpunkte-Verteilung zu sehen.

Die Community ist beeindruckt

Bei all der Arbeit ziehen andere User ihren Hut, auch wenn nicht alle Entscheidungen Anklang finden.

GoldenNat20, miekbrzy92 und viele weitere in den Kommentaren sind besonders von der Khajiit-Rüstung angetan. Royal_Ad_117 schreibt sogar: Du solltest dich auf eine Position bei Bethesda bewerben, wenn es eine offene Stelle gibt.

Für MAJ_Starman ist der Grafikstil zu nah an Dragon Age: The Veilguard dran, auch cremefresher kritisiert das comic-ähnliche Aussehen. Dagegen gefällt PromotionNo6937 das farbenfrohe User-Interface.

Besonders ausführliches Feedback gibt es von ffylgijaear, der auf die Gameplay-Informationen eingeht. Über das Gilden-Management schreibt er beispielsweise: Ich liebe es und wünschte, es wäre real.

Nightwield würde in Hammerfall und Hochfels spielen - die gleichen Gebiete, die wahrscheinlich auch im echten Elder Scrolls 6 erkundet werden. Hammerfall, die Heimat der Rothwardonen, war übrigens auch schon in The Elder Scrolls 2: Daggerfall der Schauplatz. Dafür hat Bethesda bereits einige Hinweise gestreut, mehr Infos dazu und weiteren Elder-Scrolls-Themen findet ihr in der obigen News.