»Nicht die schlechteste Art, um auf Elder Scrolls 6 zu warten« - Oblivion-Spieler lähmt sich selbst für 66 Jahre

Den aufdringlichen Fan würden viele Fans wohl auch gerne mal 66 Jahre lang ruhigstellen.

Wer langjährige Elder-Scrolls-Fans danach fragt, welches Feature in Oblivion gegenüber dessen Nachfolger Skyrim deutlich besser war, ist die Antwort fast immer: das Magie-System!

Kein Wunder, denn das Kreieren eigener Zaubersprüche aus einer Vielzahl an Wirkungsgraden, Effekten und mehr macht einfach großen Spaß. Wirklich durchdacht wirkt das System aber nur auf den ersten Blick, in Wahrheit lässt es sich ziemlich schnell aushebeln.

Genau das hat ein Oblivion-Fan jetzt gemacht, besser gesagt: Er hat es auf die Spitze getrieben!

Man sieht sich in 66 Jahren

Der Zauberspruch Paralysieren dient in Oblivion eigentlich dazu, Feinde bewegungsunfähig zu machen. Daran hat sich auch im Remaster nichts geändert. Doch der Reddit-User Vaverka hielt es für eine gute Idee, den Zauber auf sich selbst anzuwenden.

Nicht nur das: Er hat es mit einer nicht näher beschriebenen Vorgehensweise geschafft, den Zauberspruch vorher auf ein lächerlich starkes Niveau zu hieven. Das Resultat: 2.097.762.304 Sekunden muss er jetzt warten, bis sich sein Charakter wieder bewegen kann.

Warum? Weil … ja.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Alles nur halb so wild

Klar ist, dass es sich hier einfach nur um einen sehr unterhaltsamen Scherz handelt. Und auch sein Spielstand hat dadurch keinen Schaden erlitten, denn es genügt, einen Gegenzauber zu sprechen, um die Paralyse noch in dieser Dekade aufzuheben.

Der Gag wird von den anderen Elder-Scrolls-Fans im Kommentarbereich des Reddit-Posts auf jeden Fall gut aufgenommen. Hier mal ein kleines Stimmungsbarometer:

Ich werde dich durch die Tore von Oblivion tragen, Bruder.

Nur noch ein paar Jahre bis GTA 6, wenn du dich wieder bewegen kannst!

Das hast du davon, wenn du an dir herumfummelst.

Nicht die schlechteste Art, um auf Elder Scrolls 6 zu warten

Der in unseren Augen kreativste Kommentar stammt aber vom User Semour9. Der hat die 66 Jahre andauernde Paralyse des Helden zum Anlass genommen, ein Crossover zu einem anderen von Bethesda vertriebenen Titel zu kreieren. Wir haben seine Vision für euch eingedeutscht:

Held paralysiert sich selbst für 66 Jahre mitten während der Oblivion-Krise.

Martin Septim wird ermordet und die Oblivion-Invasion ist erfolgreich.

Mehrunes Dagon unterwirft ganz Tamriel und verwandelt es in eine höllische Umgebung.

Die Paralyse lässt nach, der Held ist einer von wenigen Überlebenden.

Er hat noch immer sein High-Level-Gear, alle Skills, etc.

Der Held von Kvatch wird zum Doom Slayer!