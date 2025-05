Fans scheinen den Schauplatz von The Elder Scrolls 6 herausgefunden zu haben

Womöglich kehrt das Gebiet aus Daggerfall in The Elder Scrolls 6 zurück.

Es sind mittlerweile sieben Jahre vergangen, seit The Elder Scrolls 6 mit einem kurzen Teaser angekündigt wurde. Seitdem gab es keine Informationen zum Spiel, geschweige denn ein Release-Datum. Daher haben sich Fans nun selbst eine Information zusammengereimt, die ihnen Bethesda noch verschweigt. Und die wirkt durchaus plausibel.

Demnach spielt The Elder Scrolls 6 in der Region Hammerfall.

Wie kommen die Fans darauf?

Der wichtigste Hinweis dieser Theorie befindet sich in The Elder Scrolls Online. Seit der Ankündigung von Teil 6 sind hier nämlich einige neue Gebiete aufgetaucht und decken mittlerweile fast ganz Tamriel ab. Und Bethesda wird nicht eine Region wählen, die erst kürzlich schon bereist werden konnte, so die Argumentation der Fans.

Wie ein User auf Reddit zusammenfasst, kommen dann nur noch zwei Provinzen in Frage: Hammerfall und die Schwarzmarsch. Die Schwarzmarsch komme aber als Schauplatz ebenfalls nicht infrage. Denn wegen des extremen Klimas können nur die dort beheimateten Argonier überleben, was den Charaktereditor extrem einschränken würde.

Außerdem zeigt der Teaser von damals ein Gebiet, das nicht gerade nach toxischen Dämpfen und düsteren Sumpflandschaften schreit. Stattdessen sehen wir Bergketten und eine trocken aussehende Landschaft mit wenig Vegetation.

Das passt gut zu Hammerfall, dass de passende, zerklüftete Berglandschaft, hat und zum größten Teil von der großen Alik’r-Wüste bedeckt ist. Während das Landesinnere hauptsächlich der Natur überlassen wird, sammelt sich die Bevölkerung an Hafenstädten.

In den Kommentaren des Reddit-Posts rechnen manche User, dass es die nördlich angrenzende Region Hochfels ebenfalls mit ins Spiel schafft. Die Heimat der Bretonen ist etwas kleiner, damit aber auch die am dichtesten bevölkerte Provinz von ganz Tamriel.

Hammerfall und Hochfels gab es übrigens auch schon in einem Spiel: In The Elder Scrolls 2: Daggerfall konnte man die beiden Gebiete bereits erkunden, aber das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Hammerfall und Hochfels als heiße Kandidaten für The Elder Scrolls 6 gelten - selbst von Bethesda direkt gibt es hin und wieder Hinweise darauf. So weißt ein Easter Egg in einem Starfield-Trailer auf die beiden Regionen hin und ein X-Post des Studios hat auch die Aufmerksamkeit der Fans geweckt.

Die Theorie rund um The Elder Scrolls 6 wirkt also nicht abwegig, von offizieller Seite ist aber noch nichts bestätigt. Wie immer ist also eine Prise Skepsis durchaus angebracht.

Ob nun Hammerfall, Hochfels oder Schwarzmarsch: Gerade sind die meisten Spieler in Cyrodiil unterwegs, mit Oblivion Remastered hat Bethesda offensichtlich voll ins Schwarze getroffen. Wenn ihr auch wieder dem Elder-Scrolls-Fieber unterlegen seid, solltet ihr obige Artikel mal genauer ansehen. Und schreibt natürlich gerne in die Kommentare, welche Region ihr in The Elder Scrolls 6 gerne erkunden würdet!