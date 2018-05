Far Cry 5 - Gerücht: Termin für den DLC Hours of Darkness geleakt

Versandhändler Amazon war offenbar wieder einmal zu schnell und hat für einige Stunden die Produktseite von »Hours of Darkness«, dem kommenden DLC für Far Cry 5, angezeigt. Lang genug, dass auch einige Fans darauf aufmerksam wurden und sich dabei sowohl den Release als auch den Verkaufspreis notierten. Wenn Amazon keine veralteten Infos besitzt, dann erscheint Hours of Darkness am 5. Juni für rund 12 Dollar.

Der DLC ist Teil des Season Pass und lässt die Spieler in den Vietnamkrieg eintauchen. Dort stellen sie sich Vietcongs entgegen, retten Kameraden und versuchen der Kriegshölle wieder zu entkommen.

Riesenerfolg für Ubisoft: Far Cry 5 mit dem zweitbesten Start der Firmengeschichte

Neben Hours of Darkness machen Besitzer des Season Pass auch einen Abstecher in die Zombieapokalypse und besuchen den Mars. Ubisoft orientiert sich bei ihren Erweiterungen für Far Cry 5 an der beliebten Blood-Dragon-Auskopplung von Far Cry 3, die ebenfalls in einem abgedrehten Setting spielt.

Apropos Far Cry 3: Käufer des Season Pass des fünften Teils können ab dem 26. Juni die Far Cry 3: Classic Edition spielen und sich erneut Fiesling Vaas entgegenstellen. Über 18.000 GameStar-Leser wählten jüngst den dritten Serienableger auch zu ihrem Favoriten in der Shooter-Reihe.

Quelle: Carbon Meister