Wenn man bisher unbestätigten Gerüchten Glauben schenken darf (und die Macht mit uns ist), kommt irgendwann ein Star-Wars-Videospiel basierend auf The Mandalorian. Wer schon jetzt wissen will, wie sich die TV-Serie auf Disney+ als Spiel machen würde, muss einfach nur Far Cry 5 nochmal anschmeißen.

The Mandalorian als Custom-Level in Far Cry 5

Denn dank dem Star-Wars-Fan und Far-Cry-Spieler Andrew Birtles bekommen wir zumindest einen Vorgeschmack darauf, wie The Mandalorian als Ego-Shooter aussehen würde: Mithilfe des Map-Editors in »Far Cry 5 Arcade« bastelte Birtels mit der Razor Crest den Frachter von Din Djarin zusammen:

Link zum YouTube-Inhalt

Doch nicht nur das: Aus den Ingame-Assets von Far Cry 5 schaffte es Birtels sogar, Greef Kargas Stützpunkt auf dem Planeten Nevarro nachzubauen, der in der Geschichte des Mandalorianers eine Schlüsselrolle einnimmt.

Kopfgeldjagd in Far Cry 5: Bei seinem Nachbau hat sich Birtels stark von der Handlung der ersten Staffel The Mandalorian inspirieren lassen. Im passend gewählten Spielmodus »Kopfgeldjagd« verlassen wir die Razor Crest, ziehen durch die Gassen von Nevarro und sprengen uns in einen Stützpunkt, der vor Gegnern in weißer Rüstung nur so wimmelt.

Link zum YouTube-Inhalt

Leider wirkt der Level im direkten Vergleich zur Vorlage natürlich etwas statisch und leer. Der Map-Editor von Far Cry 5 gestattet es nämlich nicht, externe Assets zu importieren. Aus diesem Grund können die Straßen also nicht von Aliens, Kopfgeldjägern und Co. bevölkert werden, während sich Birtels Spielfigur mit Cyborgs aus Far Cry 3: Blood Dragon anstelle von Sturmtruppen anlegt.

Falls ihr euch dafür interessiert, wie Andrew Birtles die dennoch sehr vorlagengetraue Nachbildung zusammengebastelt habt, dann werft ihr am besten einen Blick in das folgende Making-Of:

Link zum YouTube-Inhalt

Mandalorian-Level selbst herunterladen und spielen: Wollt ihr euch selbst an dem Ausflug ins Star-Wars-Universum von Far Cry 5 versuchen, könnt ihr euch den Custom-Level ganz einfach in der offiziellen Ubisoft-Datenbank herunterladen. Klickt dafür einfach auf diesen Link, um die Dateien eurem Spielstand hinzuzufügen - allerdings müsst ihr über ein aktives Ubisoft-Konto verfügen und euch damit einloggen.

Die Spiele-Zukunft von Star Wars und Far Cry

Die Shooter-Reihe aus dem Hause Ubisoft geht mit Far Cry 6 in die nächste Runde. Alles, was wir bisher zum Spiel mit Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad, Better Call Saul) als Bösewicht wissen, haben wir für euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

70 6 Mehr zum Thema Alles, was ihr über Far Cry 6 wissen solltet

Über die Gerüchte zum angeblichen Mandalorian-Spiel könnt ihr bei uns ebenfalls alles nachlesen. Sollte dieses Projekt tatsächlich Wirklichkeit werden, müsste es Star-Wars-Fan Fabiano allerdings erst überzeugen. Alle bisher bestätigten Spiele im Krieg-der-Sterne-Universum haben wir übrigens auch für euch aufgelistet.