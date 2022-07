PC Game Pass: Alle neuen Spiele im Juli 2022

Während so langsam eine Art Sommerloch bei den neuen Releases einsetzt, geht es beim PC Game Pass so weiter, wie jeden Monat. Sprich: Auch im Juli gibt es wieder neue Spiele, die das kostenpflichtige Abo erweitern.

Offiziell gibt es von Microsoft noch keine Liste, welche Spiele alle in den Game Pass in diesem Monat wandern. Dennoch wissen wir bereits von einigen Titeln, die im Juli 2022 zum PC Game Pass dazu stoßen. Sobald es weitere Infos gibt, werden wir diese News natürlich wie gehabt entsprechend aktualisieren.

Falls ihr derweil eine Übersicht über alle Spiele im PC Game Pass sucht, dann können wir euch an dieser Stelle inklusive Genre-Liste weiterhelfen:

10 37 Xbox Game Pass Liste aller PC-Spiele 2022 nach Genre

Far Cry 5

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: 27.03.2018 | Im Game Pass ab: 01. Juli 2022

Ubisoft ist auf den Geschmack des Game Pass gekommen: Nach Assassin's Creed: Origins und For Honor gibt es nun mit Far Cry 5 direkt das nächste Spiel aus dem Katalog des Publishers. Der fünfte große Serienteil der Ego-Shooter-Reihe versetzt euch in das fiktive Hope County im US-Bundestaat Montana. Dort angekommen, müsst ihr euch gegen eine Sekte und ihren Anführer namens Joseph Seed wehren, der mit seinen extremen religiösen Ansichten die Bevölkerung vor Ort unterdrückt.

Spielerisch bleibt sich die Reihe trotz des Szenariowechsels treu. Ihr erobert also entweder alleine, mit KI-Begleitern oder mit einem Koop-Kameraden verschiedene Außenposten, erledigt Haupt- und Nebenaufträge, verbessert eure Waffen und bekommt es regelmäßig mit Anhängern von Seeds Sekte zu tun. Die offene Spielwelt gliedert sich dabei in drei große Abschnitte, die ihr frei und unabhängig voneinander erkunden könnt.

In unserem Ranking der besten Far-Cry-Spiele konnte sich Far Cry 5 übrigens im Mittelfeld platzieren. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

142 4 Das beste Far Cry: Die wichtigsten Spiele der Shooter-Reihe im Top-Ranking

Weitere neue PC-Spiele im Game Pass im Juli 2022

Ab 5. Juli

Last Call - BBS: Das letzte Spiel von Entwickler Zachtronics, bei dem ihr erneut einen altmodischen Computer bedient. Insgesamt erwarten euch acht verschiedene Minispiele, die einerseits eure grauen Zellen anstrengen, andererseits aber auch kreative Lösungen erfordern.

Ab 7. Juli

Matchpoint - Tennis Championships: Tennis-Simulation, bei der ihr euren eigenen Athleten erstellen und die Weltrangliste hochklettern könnt. Neben der Kampagne gibt es außerdem einen Multiplayer-Modus und ihr könnt in die Haut von 16 verschiedenen Tennis-Profis schlüpfen.

Ab 13. Juli

Escape Academy: Um zum ultimativen Ausbrecher zu werden, müsst ihr in diesem Spiel entweder alleine oder im Koop-Modus verschiedene Escape Rooms mit unterschiedlich schweren Rätseln lösen.

Ab 19. Juli

As Dusk Falls: In diesem interaktiven Drama erlebt ihr eine Geschichte zweier Familien, deren Wege sich 1999 sich kreuzen. Von da aus erstreckt sich die Geschichte des Spiels über 30 Jahre und lässt euch das Geschehen aus verschiedenen Mitgliedern der jeweiligen Familie erleben.

Ab 26. Juli

Immortality: Das neue Spiel vom Her-Story-Entwickler Sam Barlow, bei dem ihr erneut altes Film- und Bildmaterial durchsuchen müsst, um Hinweise auf das mysteriöse Verschwinden der Schauspielerin Marissa Marcel zu entdecken. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Filme von Marissa, die aber aus irgendeinem Grund nie erschienen sind.

Diese Spiele verschwinden bald aus dem PC Game Pass

Klar ist, dass auch im Juli 2022 ein paar Spiele den PC Game Pass verlassen werden. Bislang ist jedoch noch nicht bekannt, welche Spiele das sein werden. Sobald wir dazu nähere Informationen erhalten, werden wir euch informieren.

Noch ist die Liste der neuen Game-Pass-Spiele zwar nicht final, aber seht ihr bereits jetzt schon ein Spiel, welches ihr diesen Monat ausprobieren wollt? Oder lässt euch das Angebot relativ kalt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!