Far Cry 5 Live Event - So bekommt ihr den neuen Schaufelwerfer

Far Cry 5 bietet eine Menge Waffen für die geneigten Gesetzeshüter. Einige davon sind aus zahlreichen anderen Shootern bereits wohlbekannt, andere wiederum ziemlich verrückt und ungewöhnlich. Gerade die Möglichkeit Schaufeln wie Speere zu verwenden, fand bei den Fans seit dem Release des Spiels großen Anklang. Der Popularität der zweckendfremdeten und überraschend tödlichen Arbeitswerkzeuge zollt Ubisoft nun mit dem abgefahrenen Schaufelwerfer Tribut.

Zu erhalten ist die verrückte Waffe, indem ihr euch für das gerade laufende Live-Event »White Collar Job« anmeldet, welches noch bis zum 8. Mai läuft. Dort müsst ihr möglichst viele Wölfe oder Judges (Jacobs mutierte Wölfe) mit Pfeil und Bogen erlegen. Für fünf getötete Biester gibt es 100 XP und 50 Barren Cash, für zehn 100 XP und den Schaufelwerfer.

Und der hat es durchaus in sich: Zwar hält er nur maximal drei Schuss (also Schaufeln), doch ihr könnt die abgefeuerten Buddelinstrumente jederzeit wieder einsammeln, um nachzuladen.

Take down Judges in stealth and style in this week’s live event! pic.twitter.com/9O3GolAevn