Nach der offiziellen Ankündigung von Far Cry 6 mit dem ersten Trailer, werden jetzt immer mehr Details zum Shooter bekannt. Zum Beispiel, dass man zum ersten Mal in der Geschichte der Serie nicht nur Jeeps und andere leichte Fahrzeuge, sondern sogar Kampfpanzer steuern kann.

Die sind aber natürlich nicht Teil des Start-Arsenals - stattdessen müssen wir als gewiefter Rebellenkämpfer namens Dani Rojas dem Militär-Regime von Anton Castillo (Giancarlo Esposito aus Breaking Bad oder The Mandalorian) so eine mächtige Waffe erst abluchsen. Mit einem gekaperten Panzer lässt sich aber mit Sicherheit eine Menge Schaden anrichten!

Ein Dackel namens Wurst

Neben diversen Vehikeln, sollen aber auch tierische Begleiter wieder eine mächtige Waffe in Far Cry 6 werden. Ein echtes Kuriosum ist dabei Chorizo, ein tödlicher kleiner Dackel, der nach einer spanischen Paprikawurst benannt ist. Der putzige Gefährte wurde bei Ubisoft schnell zum internen Liebling, erklärt Narrative Director Navid Khavari:

"Am Tag nachdem wir das Konzept für Chorizo entwarfen, war er überall im Büro der Desktop-Hintergrund. Wohin man sah, überall Chorizo! Ich will nicht zu viel verraten aber seine Liebenswürdigkeit ist tödlich. Ich finde, er verkörpert die Idee von Far Cry perfekt - den Spaß und auch ein bisschen den Schrecken, den man von einem Far-Cry-Spiel erwartet."

Und wie sollte es anders sein: Natürlich gibt es einen besonderen Skin für Chorizo für Vorbesteller, die eine der vier Editionen von Far Cry 6 vor Release am 18. Februar 2021 kaufen. Was sonst noch in den verschiedenen Versionen steckt, haben die Kollegen von MeinMMO zusammengefasst.

In unserer großen Preview bei GameStar Plus erfahrt ihr übrigens noch viel mehr über die Open World, die Waffen und die Story von Far Cry 6:

32 6 Mehr zum Thema Wie Far Cry 6 eine alte Open-World-Falle vermeidet

Far Cry 6 spielt Yara, einer alternativen Version des modernen Kuba, wo Diktator Anton Castillo mit eiserner Faust regiert. Wir müssen als Guerilla-Kämpfer gegen das Regime stellen. Neben Dschungeln und tropischen Stränden, führen wir den Kampf auch in den Straßen der Hauptstadt.