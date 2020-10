Zwei wichtige Marken von Ubisoft fallen einer Verschiebung zum Opfer. Wie der Publisher in einem Finanzbericht erklärt, erscheinen sowohl Far Cry 6 als auch Rainbow Six: Quarantine erst im Geschäftsjahr 2021/2022. Das heißt, dass die beiden Spiele nicht vor 1. April 2021 auf den Markt kommen werden.

Far Cry 6 sollte ursprünglich bereits am 18. Februar 2021 erscheinen. Rainbow Six: Quarantine sollte grob im Geschäftsjahr 2020/2021 herauskommen, also bis 31. März 2021. Nun müssen sich Fans also länger gedulden. Wie lange genau, ist nicht bekannt.

Grund: Corona-Einschränkungen

Als Grund für die Verschiebung nennt Ubisoft die Probleme, die die Corona-Pandemie für den Produktionsbetrieb mit sich brachte. Viele Mitarbeiter müssten demnach von Zuhause aus Arbeiten, was bei großen Projekten mit umfassender Geheimhaltungspolitik erhebliche Komplikationen mit sich bringen kann.

Ubisoft steht mit den Schwierigkeiten in Zeiten weltweiter Kontaktbeschränkungen und Lockdowns nicht alleine da. Mit derlei Herausforderungen kämpft etwa auch die Entwicklung von Cyberpunk 2077, wie uns das Team von CD Projekt im Interview erklärte:

Rainbow Six: Quarantine hat damit die zweite Verschiebung hinter sich, nachdem Ubisoft bereits Ende 2019 einen späteren Release-Zeitraum bekanntgab. Damals war der hinter den Erwartungen gebliebene Erfolg von Ghost Recon: Breakpoint ausschlaggebend.

Ubisoft will bei künftigen Releases sichergehen, dass die Spiele in einem zufriedenstellenden Zustand erscheinen. Breakpoint wurde von Spielern und Presse unter anderem für den unfertigen Zustand kritisiert.

