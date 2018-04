Auf Twitter hat Ubisoft den Start des ersten Live-Events für Far Cry 5 verkündet. In zeitlich begrenzten Quests könnt ihr euch ab sofort spezielle Skins für den Shooter verdienen. Wir erklären euch, wie ihr die Aufgabe erfüllt.

Das erste Live-Event ist absolut nichts für Tierliebhaber - allerdings müssen die in der Shooter-Reihe ja schon seit jeher einiges verkraften. Die Aufgabe des Events Well Done besteht darin, Tiere mit Feuer zu töten.

Hurk thinks you need flamethrowers and molotovs to light up the wildlife- can you prove him wrong? Finish the event by April 10th to claim your rewards for a job Well Done! pic.twitter.com/ERxiXQVQW6