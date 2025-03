Das Far-Cry-Spiel mit dem Codenamen Maverick beginnt nochmal ganz von vorn. Aus PvP-Gefechten in Alaska wird also erstmal nichts.

Ubisoft entwickelte laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seit mehreren Jahren einen Multiplayer-Shooter in der Welt von Far Cry.

Eigentlich hätte dieses nur als »Project Maverick« bekannte Spiel als Mehrspieler-Ergänzung parallel zu Far Cry 7 erscheinen sollen.

2023 wurde daraus dann doch ein eigenständiger Titel, doch jetzt muss das Projekt offenbar komplett von vorn starten.

Was es gewesen wäre: Eis, Wildnis, PvP

Wie der üblicherweise sehr gut informierte Tom Henderson auf der Webseite Insider Gaming unter Berufung auf mehrere nicht näher genannte Quellen im Umfeld von Ubisoft berichtet, stehe der Far-Cry-Shooter »Maverick« jetzt wieder ganz am Anfang.

Der Multiplayer-Titel wäre demnach in Alaska angesiedelt gewesen und hätte Spieler in eine frostige Open World geworfen – dort sollten das lebensfeindliche Klima, wilde Tiere und andere Spieler für einen erbitterten Kampf ums Überleben sorgen.

Daraus wird nun nichts.

Bis auf ein Kern-Team von wenigen Personen sollen alle Entwickler von Maverick abgezogen worden sein, berichtet Insider Gaming.

Mit dem Spiel geht’s zurück ans Reißbrett: Ubisoft startet erneut mit der Prototypen-Phase, heißt es.

Verstärkung für Far Cry 7

Das Ende des Projekts habe sich im Vorfeld abgezeichnet, berichten Quellen von Insider Gaming. So habe Ubisoft bereits Monate zuvor das Tech-Team von Maverick auf Far Cry 7 verlegt.

Und das wird anders als gewohnt: 2023 gab es erste Leaks zum Schauplatz und Setting des Sequels.

Jetzt sollen auch zahlreiche weitere Entwickler gewechselt haben: Ubisoft-Mitarbeiter an den Standorten Montreal, Berlin und in anderen Studios helfen jetzt bei Far Cry 7 mit, anstatt das Extraction-Spinoff zu betreuen.

Es ist also durchaus denkbar, dass der Singleplayer-Nachfolger vom vorläufigen Ende des Extraction-Projekts durch die neue Manpower profitieren könnte.

Angeblich sollen bereits vielversprechende Playtests von Far Cry 7 stattgefunden haben – laut einiger von Hendersons Quellen spiele sich der neue Teil großartig und sei eine erfrischende Abkehr von den formelhaften Vorgängern.

Ob es mit dem intern angepeilten Release von Far Cry 7 im Jahr 2026 klappt, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Ankündigung seitens Ubisoft steht bislang aus.