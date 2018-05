Seit Ende April veröffentlicht EA Sports die Teams of the Season von FIFA 18. In den TOTS werden aus allen großen Fußballligen der Welt all jene Spieler gewürdigt, die während der Saison 2017/2018 die besten Leistungen gezeigt haben.

Nach dem Community TOTS, dem Premier League TOTS und dem La Liga TOTS folgt nun das Team of the Season der deutschen Bundesliga. Darin stehen 23 Spieler mit blauen Spezialkarten, die ihr vom 18. bis zum 25. Mai in den Kartensets in FIFA Ultimate Team finden könnt.

Passend dazu: Das waren unsere Predictions für das Bundesliga TOTS

Obwohl die Bayern wieder mal völlig ungefährdet Meister wurden, stehen im Team der Saison erstaunlich wenig Münchner (nur fünf Stück). Das höchste TOTS-Rating bekommt natürlich trotzdem ein Bayer verliehen: Robert Lewandowski verdient sich als Torschützenkönig einen Spielerwert von 97 und ist damit genauso stark wie Luis Suarez vom FC Barcelona.

Insgesamt ist das Team of the Season erfreulich breit aufgestellt. Von den 18 Bundesligisten sind zwölf Mannschaften im TOTS vertreten. Besonders erwähnenswert ist außerdem Nils Petersen vom SC Freiburg, der mit 15 Treffern zweitbeste Torschütze der Saison war. Damit hat er sich auch eine unglaubliche Aufwertung von 18 Punkte verdient (von 76 auf 94).

Das ist das Bundesliga TOTS von FIFA 18

Startelf:

Torwart: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt) - 93

RV: Joshua Kimmich (Bayern München) - 92

IV: Naldo (FC Schalke 04) - 93

IV: Mats Hummels (Bayern München) - 95

LV: Wendell (Bayer Leverkusen) - 91

ZM Leon Goretzka (FC Schalke 04) - 93

ZOM: James Rodriguez (Bayern München) - 94

LM: Leon Bailey (Bayer Leverkusen) - 93

MS: Thomas Müller (Bayern München) - 95

ST: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) - 94

ST: Robert Lewandowski (Bayern München) - 97

Auswechselspieler:

Torwart: Jiri Pavlenka (Werder Bremen) - 91

IV: Salif Sané (Hannover 96) - 91

LV: Philipp Max (FC Augsburg) - 90

ZM: Naby Keita (RB Leipzig) - 90

ZOM: Michael Gregoritsch (FC Augsburg) - 84

ST: Timo Werner (RB Leipzig) - 95

ST: Mark Uth (TSG Hoffenheim) - 85

Reservespieler:

RAV: Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) - 90

ZOM: Marco Reus (Borussia Dortmund) - 96

LM: Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) - 89

ST: Serge Gnabry (TSG Hoffenheim) - 90

ST: Nils Petersen (SC Freiburg) - 94

Am Montag, den 21. Mai habt ihr außerdem die Chance, einen 24. TOTS-Spieler zu erhalten: Kevin Volland von Bayer Leverkusen ist anders als die restlichen 23 Spieler des Teams der Saison nämlich nicht in Kartensets erhältlich, sondern ausschließlich über die Teilnahme an einem speziellen Daily Knockout Turnier.

Quelle: EA Sports