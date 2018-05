Seit Ende April veröffentlicht EA Sports die Teams of the Season von FIFA 18. In den TOTS werden aus allen großen Fußballligen der Welt all jene Spieler gewürdigt, die während der Saison 2017/2018 die besten Leistungen gezeigt haben.

Nach dem Community TOTS, dem EFL TOTS und dem Premier League TOTS folgt nun das Team of the Season der spanischen Primera Division. Darin stehen 23 Spieler mit blauen Spezialkarten, die ihr vom 11. bis zum 18. Mai in den Kartensets in FIFA Ultimate Team finden könnt.

Alle Infos zu den TOTS von FIFA 18 und alle Release-Termine im Überblick

Angeführt von den drei Spitzenclubs Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid stellt La Liga wieder einmal das stärkste Team der Saison. Die absoluten Highlights des Primera Division TOTS sind Lionel Messi mit einem »in Form«-Rating von 98 sowie Weltfußballer und FIFA-18-Coverstar Cristiano Ronaldo, der auf seiner Spezialkarte sogar eine Bestwertung von 99 erhält.

Das ist das La Liga TOTS von FIFA 18

Startelf:

Torwart: Marc-Andre Ter Stegen (FC Barcelona) - 94

IV: Pique (FC Barcelona) - 93

IV: Sergio Ramos (Real Madrid) - 95

LV: Jordi Alba (FC Barcelona) - 93

LV: Lucas Hernandez (Atletico Madrid) - 90

ZM: Toni Kroos (Real Madrid) - 96

ZM: Parejo (FC Valencia) - 94

ZM: Saul (Atletico Madrid) - 92

ST: Lionel Messi (FC Barcelona) - 98

ST: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 99

ST: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 96

Auswechselspieler:

Torwart: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 93

IV: Diego Godin (Atletico Madrid) - 94

LV: Filipe Luis (Atletico Madrid) - 92

ZDM: Casemiro (Real Madrid) - 94

LM: Goncalo Guedes (FC Valencia) - 91

ST: Luis Suarez (FC Barcelona) - 97

RF: Iago Aspas (Celta Vigo) - 93

Reservespieler:

Torwart: Adan (Betis Sevilla) - 92

RV: Sergi Roberto (FC Barcelona) - 92

ZOM: Isco (Real Madrid) - 94

ZDM: Sergio Busquets (FC Barcelona) - 92

ST: Rodrigo (FC Valencia) - 92

Am Montag, den 14. Mai habt ihr außerdem die Chance, einen 24. TOTS-Spieler zu erhalten: Thomas Partey von Atletico Madrid ist anders als die restlichen 23 Spieler des Teams der Saison nämlich nicht in Kartensets erhältlich, sondern ausschließlich über die Teilnahme an einem speziellen Daily Knockout Turnier.

Quelle: EA Sports