FIFA 18 - Kostenloses WM-Update angekündigt

Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland (das erste Spiel startet am 14.6.) wird EA Sports einen WM-Patch für FIFA 18 veröffentlichen. Und das beste an der Sache ist: Anders als in vergangenen Serienteilen erscheint das World-Cup-Update diesmal kostenlos auf allen Plattformen.

Release-Termin des Gratis-Patches ist der 29. Mai. Ab dann dürfen alle FIFA-Spieler auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch um den WM-Pokal spielen und bekommen dazu einige neue Inhalte spendiert.

Unter anderem sind alle 32 teilnehmenden Nationalmannschaften mit allen Lizenzen und Trikots im Update enthalten. Ebenso können wir künftig mit dem offiziellen WM-Ball und in allen 12 russischen Stadien, in denen die WM ausgetragen wird antreten.

Auch der Sammelkartenmodus von FIFA 18 wird um einen neuen Modus erweitert. In Ultimate Team entscheiden im World-Cup-Modus künftig nicht mehr Club- und Ligazugehörigkeit über die Teamchemie unserer Spieler, sondern Nationalitäten und Konföderationen. Wie in der Nationalmannschaft zählen also Club-Rivalitäten nicht mehr, stattdessen spielen alle Argentinier besser zusammen genauso wie alle Engländer nun gut zueinander passen.

Außerdem wird es Spielerkarten geben, die entsprechend der Leistung des jeweiligen Spielers in der tatsächlichen WM aufgewertete Ratings werden. Und zuletzt kündigt EA noch neue Ikonen für das Ultimate Team an, mit denen legendäre Spieler vergangener Weltmeisterschaften gewürdigt werden.

Schon bei der letzten WM in FIFA 14 gab es ein kostenloses Update mit Inhalten passend zur anstehenden Weltmeisterschaft in Brasilien. In FIFA 10 hingegen erschien zur WM in Südafrika noch ein gesondertes FIFA-Spiel, dass sich alle Besitzer des Originaltitels neu zulegen mussten.

