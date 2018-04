FIFA 18 TOTW 29 - Das ist das Team der Woche 29 in Ultimate Team

Wieder einmal wurde im Ultimate Team Modus von FIFA 18 das Team der Woche bestimmt. Im TOTW 29 stehen mit Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang immerhin zwei Spieler mit einem »In-Form«-Rating über 90.

Neben den beiden Top-Stürmern hat es auch Zlatan Ibrahimovic in das neue Team of the Week geschafft. Ibra überzeugte am vergangenen Samstag mit seinen ersten beiden Treffern für LA Galaxy, seinen neuen Club in der US-amerikanischen Major League Soccer. Vor allem mit seinem ersten Tor zum 3:3 gegen die Stadtrivalen vom Los Angeles FC (Endstand 4:3) zeigte er mal wieder der ganzen Welt, dass er auch mit 36 Jahren noch zlatanieren kann:

Ebenfall bemerkenswert: Im Team of the Week 29 stehen gleich vier Spieler, die ihr Rating auf ihren »in Form«-Karten um satte zehn Punkte steigern konnten: Emanuele Calaio von Parma Calcio (72 -> 82), Cesar Carrillo vom Millonarios FC (66 -> 76), Peter Zulj von Sturm Graz (65 -> 75) und Dominique Badji von den Colorado Rapids (64 -> 74).

Das ist das TOTW 29 in FIFA 18

Startelf:

Torwart: Andrea Consigli (Sassuolo Calcio) - 86

RV: Mathieu Debuchy (AS Saint-Etienne) - 84

IV: Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach) - 82

IV: Raul (SC Braga) - 84

ZM: Sami Khedira (Juventus Turin) - 86

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 87

RM: Juan Duadrado (Juventus Turin) - 85

LM: Ivaan Perisic (Inter Mailand) - 88

ST: Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) - 89

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal London) - 90

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 93

Auswechselspieler:

Torwart: Adan (Betis Sevilla) - 86

IV: Luis Hernandez (FC Malaga) - 81

ZM: Luis Alberto (Lazia Rom) - 85

ZOM: Remy Cabella (AS Saint-Etienne) - 81

ST: Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) - 83

ST: Giovanni Sio (HSC Montpellier) - 81

ST: Emanuele Calaio (Parma Calcio) - 82

Reservespieler:

ZM: Cesar Carrillo (Millonarios FC) - 76

ZOM: Peter Zulj (SK Sturm Graz) - 75

ST: Edinho (Vitoria Setubal) - 79

ST: Osayamen Osawe (1. FC Kaiserslautern) - 76

ST: Dominique Badji (Colorado Rapids) - 74

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

>> Hier gehts zur Top 100 der besten Spieler aus FIFA 18

>> Hier gehts zu den besten Stürmern aus FIFA 18

>> Hier gehts zu den besten Mittelfeldspielern aus FIFA 18

>> Hier gehts zu den besten Verteidigern aus FIFA 18

>> Hier gehts zu den besten Torhütern aus FIFA 18