FIFA 18 TOTW 32 - Das ist das Team der Woche 32 in Ultimate Team

Lu, Lu, Lu, Lukas Podolski! Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 das Team der Woche bestimmt und auch wenn im TOTW 32 keine Spieler mit einem »In-Form«-Rating über 90 stehen, finden wir doch immerhin den verlorenen Kölsche Jung endlich mal wieder im Team of the Week.

Podolski hat am vergangenen Wochenende für seinen japanischen Club Vissel Kobe (bei dem er seit Anfang 2018 übrigens sogar Mannschaftskapitän ist) zwei Tore erzielt und sich damit nicht nur seine erste Spezialkarte in FIFA 18 verdient, sondern auch ein Rating von 83.

Das größte Upgrade in Sachen Spielerwert erhält diese Woche aber Saba Lobjanidze vom dänischen Randers FC. Der georgische Nationalspieler verwandelt im Team of the Week 32 seine Bronze-Karte mit einem Rating von 61 in eine Silber-Karte mit einem Spielerwert von 71.

Die Geschichte der Fußballspiele im Plus-Report: Es werde FIFA!

Das ist das TOTW 32 in FIFA 18

Startelf:

Torwart: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain) - 82

RAV: Victor Moses (FC Chelsea) - 84

IV: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) - 87

IV: Aissa Mandi (Betis Sevilla) - 82

ZM: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) - 88

ZOM: Marco Reus (Borussia Dortmund)

ZOM: Lukas Podolski (Vissel Kobe) - 83

RM: Florian Thauvin (Olympique Marseille) - 87

ST: Gerard Moreno (Espanyol Barcelona) - 83

ST: Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) - 85

ST: Alexandre Lacazette (Arsenal London) - 86

Auswechselspieler:

Torwart: Marcos Diaz (CA Huracan) - 81

IV: Lomban (SD Eibar) - 81

ZOM: Hans Vanaken (FC Brügge) - 81

LM: Adrien Regattin (Osmanlispor FK) - 81

LM: Viktor Fischer (FC Kopenhagen) - 81

RF: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) - 81

ST: Ahmeed Musa (ZSKA Moskau) - 81

Reservespieler:

LM: Saba Lobjanidze (Randers FC) - 71

LF:J Kenan Kodro (Grasshopper Club Zürich) - 78

RF: Johnny Russel (Sporting Kansas City) - 78

RF: Leonardo Mancuso (Delfino Pescara) - 76

ST: Hamdi Harbaoui (SV Zulte Waregem) - 79

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

